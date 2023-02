Anticipazioni Un posto al Sole puntata di stasera 17 febbraio 2023

Ecco il riassunto della puntata di stasera di Un posto al sole, in onda alle 20.50 su Rai 3. La puntata è ambientata a Palazzo Palladini a Napoli.

Con la puntata di stasera, venerdì 17 febbraio 2023, si conclude un’altra settimana di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3. La puntata di stasera, come di consueto, andrà in onda alle 20.50, subito dopo Il Cavallo e la Torre, la striscia di notizie curata da Marco Damilano.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera è ambientata a Posillipo, Napoli, e racconta la storia di Palazzo Palladini. È prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

La soap opera è stata trasmessa per la prima volta nel preserale alle 18.30, per poi essere spostata nella fascia dell’access prime time di Rai 3. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto una serie di spin-off.

Il cast della serie è rimasto in gran parte invariato fin dall’inizio: Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Marina Tagliaferri, Claudia Ruffo e Maurizio Aiello sono apparsi nella prima puntata.

Dopo il confronto con Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna), intervenuto per difendere Clara (Imma Pirone), Alberto (Maurizio Aiello) vorrà capire meglio chi è.

Un posto al sole è disponibile in streaming su RaiPlay.

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e in streaming sul sito e sull’app RaiPlay per smart TV, tablet e smartphone.

