Anticipazioni Chi l’ha visto? I casi di questa sera 18 gennaio 2023

Per la seconda puntata del 2023, “Chi l’ha visto?” rivisita il celebre caso di Emanuela Orlandi, scomparsa dalla Città del Vaticano nel 1983. I recenti commenti di un padre hanno riportato in auge la questione irrisolta. Federica Sciarelli sta anche esplorando la recente scomparsa di una donna di Tempio Pausania, in Sardegna.

Quali sono le recensioni delle anticipazioni del 18 gennaio 2023?

Nel giugno 2023 si ricorderà l’anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Il caso è stato oggetto di un’ampia copertura giornalistica e mediatica nel corso degli anni, con speculazioni, indagini e molte piste esplorate. Ora lo Stato Vaticano ha riaperto il caso per valutare file e documenti inediti. Questa sera, Federica Sciarelli e il suo team discuteranno del caso, con la partecipazione di un padre che ha fatto alcune rivelazioni sorprendenti. Egli sostiene che il figlio e altre persone hanno rapito la Orlandi, conducendola all’autista di De Pedis. La Sciarelli ospiterà in studio anche un ex membro della Banda della Magliana, Antonio Mancini.

Il programma di Rai 3 ha dedicato del tempo a un recente caso irrisolto: il 26 novembre 2022 Rosa Cechere, 60 anni, è scomparsa senza lasciare traccia da Tempio Pausania (provincia di Sassari). La Procura del comune sardo ha avviato un’indagine, che al momento si concentra su una coppia di vicini di casa della donna. Quali sono le cause della scomparsa?

Questo programma consente ai telespettatori di inviare segnalazioni di persone scomparse, nonché nuovi casi di persone in difficoltà o scomparse.

Quali servizi televisivi e di streaming trasmettono il programma il 18 gennaio?

Oggi, 18 gennaio, è l’appuntamento con lo storico programma “Chi l’ha visto?” su Rai 3, in onda alle ore 21.20. Inoltre, gli spettatori possono accedere al programma on demand e in live streaming sulla piattaforma RaiPlay.