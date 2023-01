Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 16 gennaio 2023: un’eliminazione, e televoto

Ecco le ultime notizie sulla trasmissione Grande Fratello Vip in programma lunedì 16 gennaio 2023.

Ci ritroviamo qui con l’appuntamento consueto delle anticipazioni della trasmissione Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, lunedì 16 gennaio 2023, come sempre su canale cinque. Alfonso Signorini, accompagnato da Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi, ci guiderà in una puntata che promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena.

Questa sera, 16 gennaio 2023, il televoto deciderà chi tra i tre concorrenti – Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia – abbandonerà definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. I sondaggi online suggeriscono che Nikita è al sicuro, mentre Nicole e Dana saranno costrette a giocarsi l’ultimo voto per decretare chi dovrà lasciare Cinecittà.

Televoto puntata 16 gennaio 2023

Alfonso Signorini esaminerà, come al solito, le storie d’amore nella casa del Grande Fratello Vip. Si discuterà di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che continuano la loro relazione con alti e bassi, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che sembrano sempre più vicini, e una nuova coppia che sembra stia sbocciando tra Daniele Dal Moro e la giovane venezuelana Oriana Marzoli. I due si sono avvicinati di recente e, nonostante Daniele non sembri fidarsi, la loro conoscenza sembra essere in crescita. Si tratta di amore?

I recenti avvenimenti sul GFVIP 7 hanno portato alla rottura tra Oriana e Daniele. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati presenti al Grande Fratello Vip 7.

Durante la trasmissione tratteremo diversi temi, tra cui il ritorno di Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip e le nuove discussioni tra Nikita Pelizon e Luca Onestini, che ieri sembravano essersi lasciati l’astio alle spalle. Per seguire tutto ciò e molto altro, assicuratevi di sintonizzarvi su Canale Cinque alle 21:45.