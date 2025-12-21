Il corpo di Dario Cipullo ritrovato in un canale vicino Novara: era sparito dopo una cena con amici





Il corpo di Dario Cipullo, un ragazzo di 16 anni, è stato rinvenuto senza vita nel Canale Cavour, in località Agognate, poco prima della rotonda che conduce all’autostrada. La scoperta, avvenuta nella mattinata del 21 dicembre 2025, ha posto fine a ore di angoscia vissute dalla famiglia, dagli amici e dall’intera comunità sportiva di Novara, che aveva seguito con apprensione le ricerche avviate fin dalle prime ore di sabato.





Dario era scomparso nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici e compagni di squadra. Secondo le ricostruzioni, dopo una cena di gruppo, il giovane era stato lasciato nei pressi di un centro commerciale, a circa 100 metri da casa. Da quel momento, il suo telefono era risultato spento e ogni tentativo di contatto era andato a vuoto.

L’allerta era stata lanciata dalla madre, Lorena, che al mattino si era accorta che il figlio non era rientrato. La preoccupazione era aumentata notevolmente quando la donna aveva scoperto che il telefono di Dario era spento. “Non lo fa mai,” aveva dichiarato la madre in un appello sui social media, sperando di ricevere segnalazioni utili per rintracciare il ragazzo.

Le ricerche avevano coinvolto un ampio dispiegamento di forze, tra cui la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale, con l’impiego di cani molecolari per scandagliare l’area. Gli sforzi sono proseguiti per ore, ma purtroppo si sono conclusi con il tragico ritrovamento del corpo del giovane.

Dario era al secondo anno dell’istituto Fauser e praticava rugby, sport che lo appassionava e che lo vedeva attivamente coinvolto nella squadra locale. La notizia della sua morte ha scosso profondamente non solo la famiglia, ma anche gli amici e i compagni di squadra, che avevano sperato fino all’ultimo di ricevere notizie positive.

La comunità sportiva di Novara si è unita nel cordoglio, esprimendo la propria vicinanza alla famiglia di Cipullo. Molti hanno condiviso messaggi di sostegno e ricordi del giovane, sottolineando il suo spirito vivace e la sua passione per il rugby. La tragedia ha colpito un’intera generazione di ragazzi, che si sono ritrovati a dover affrontare una realtà inaspettata e dolorosa.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte di Dario. Gli inquirenti stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per ricostruire gli eventi che hanno portato alla sua scomparsa e al successivo ritrovamento del corpo nel canale. Sarà fondamentale comprendere se ci siano state circostanze particolari che hanno contribuito a questo tragico epilogo.

La scomparsa di un giovane così promettente e amato ha suscitato un’ampia reazione nella comunità, che sta cercando di affrontare il dolore e la perdita. In questi momenti, la solidarietà tra amici e familiari diventa essenziale per sostenere chi è stato colpito da questa tragedia.



