Anticipazioni Sondaggi GFVIP puntata 27 febbraio: Edoardo Donnamaria di uscire

Ecco i risultati dei sondaggi del Grande Fratello VIP per la puntata del 27 febbraio 2023!

Sintonizzatevi lunedì 27 febbraio 2023 alle 21.45 per seguire l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini, accompagnato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, è pronto a condurci in una puntata che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Non mancate!

La puntata di lunedì 27 febbraio 2023 vedrà un televoto a eliminazione che coinvolgerà ben sette vipponi tra cui: Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Il televoto è molto ricco perché ben quattro concorrenti sono stati mandati dritti in nomination con un provvedimento disciplinare da parte degli autori dopo quanto accaduto all’interno del Van nei giorni precedenti.

Chi rischia l’eliminazione? Non ce lo saremmo mai aspettato, ma sembra che Edoardo Donnamaria sia in fondo ai sette vipponi al televoto e rischi seriamente di lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. Certo, l’esito del televoto potrebbe non coincidere con quello dei sondaggi sul web, ma dalla foto che pubblichiamo qui sotto è chiaro che c’è il rischio che uno dei Donnamaria se ne vada!

La famiglia Donnalisi sta chiaramente favorendo Antonella Fiordelisi rispetto a Edoardo Donnamaria, in base al recente comportamento di Edoardo. Edoardo si è avvicinato molto a Nicole Murgia, con abbracci e strette di mano, e i Donnalisi sembrano pensare che questo non sia un comportamento appropriato.