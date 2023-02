Maurizio Costanzo sarà sepolto al cimitero del Verano: insieme a Sordi, Proietti e Monica Vitti

I funerali di Maurizio Costanzo si terranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, mentre il feretro sarà tumulato al Cimitero del Verano, nel quartiere Tiburtino. Qui sono sepolti alcuni dei più grandi artisti dello spettacolo italiano, tra cui Sordi, Proietti, i fratelli de Filippo, Gassman e Monica Vitti.

I funerali di Maurizio Costanzo si terranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Dopo le esequie, il feretro sarà tumulato al Cimitero del Verano, situato nel quartiere Tiburtino, adiacente alla basilica di San Lorenzo. Il cimitero, con il suo patrimonio di opere d’arte, è considerato un vero e proprio museo a cielo aperto, un valore inestimabile per la storia dell’arte e della cultura dalla metà dell’Ottocento fino a tutto il Novecento.

Nel Cimitero del Verano sono sepolti molti dei più famosi artisti italiani, tra cui Alberto Sordi, Bud Spencer, Raimondo Vianello, Ennio Morricone, Mario Riva, Nanni Loy, Ciccio Ingrassia, Vittorio Gassman, Rino Gaetano, Gabriella Ferri, Aldo Fabrizi, Eduardo De Filippo, Peppino De Filippo e Luigi De Filippo. Non sorprende quindi che anche Maurizio Costanzo sia stato sepolto lì.

La camera ardente in Campidoglio è stata meta di un lungo pellegrinaggio durato due giorni. Tanti volti noti dello spettacolo italiano, amici e colleghi del noto giornalista, hanno condiviso l’ultimo saluto davanti alla sua bara. Fiori, regali di vario genere, tartarughe di ceramica e una cartella del Maurizio Costanzo Show sono stati tra gli omaggi. Le condoglianze a Maria De Filippi sono state copiose e non prive di polemiche per le richieste di selfie apparse decisamente fuori luogo.

La Rai e Mediaset hanno assicurato la diretta televisiva dei funerali.

Rai e Mediaset daranno la possibilità di seguire i funerali in diretta a partire dalle 14.00 di lunedì 27 febbraio. Uno speciale di Verissimo sarà condotto da Silvia Toffanin a partire dalle 14.00 e durerà fino alla fine dei funerali. Serena Bortone e Alberto Matano, con i contenitori pomeridiani Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, cureranno la copertura in collegamento con la Chiesa degli Artisti.