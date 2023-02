Maurizio Costanzo: la lettera della figlia Camilla ai funerali

Oggi si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo e la figlia Camilla ha letto una lettera durante la funzione. “Leggo anche a nome dei miei fratelli, Gabriele e Saverio. Ciao papà”. Il conduttore e giornalista si è spento all’età di 84 anni il 24 febbraio 2023.

Vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati vicini a me e alla mia famiglia in questo momento difficile. Il sostegno che abbiamo ricevuto è stato travolgente e ne siamo veramente grati. Mio padre era un uomo straordinario e mi mancherà moltissimo. Grazie a tutti voi per essere qui oggi a celebrare la sua vita.

Camilla, l’unica figlia del conduttore, ha preso il microfono e ha letto una lettera a nome dei suoi fratelli. Ha salutato per l’ultima volta l’amato padre Costanzo.

“Sarò breve, come avrebbe voluto papà”, ha esordito, tradendo l’emozione. “Non hai idea di quanto ti siamo grati. Non hai avuto tre figli, ma molti di più. Molti hanno detto che eri il loro padre, il loro maestro, la loro guida. Sei stato umile fino all’ultimo, ti sei sorpreso se un grande giornale ti ha offerto una collaborazione. E non ti saresti mai aspettato una così grande dimostrazione di affetto. Ora sei vicino ai tuoi genitori, tieni per mano Alberto Sordi e Vittorio Gassmann. Vi immaginiamo in paradiso a organizzare un talk show, con Bracardi al pianoforte (Franco, storico pianista del Maurizio Costanzo Show, ndr) e Silvestri (Alberto, autore con cui nel 1982 Maurizio inventò proprio il MCS, ndr) dietro le quinte. Nulla andrà perduto, questa è una promessa. Ti vogliamo bene papà”.