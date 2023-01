Anticipazioni Un altro domani Spagnole: ventura è pronta a dar battaglia

Un Altro Domani, soap opera spagnola in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, ha dimostrato che Ventura si sta preparando a espandere la sua influenza e il suo ascendente su un numero maggiore di individui. La De Guevara si concentra ancora una volta su Angel…

Le anticipazioni spagnole di Un altro domani sono tornate con una serie di intriganti sorprese: tutti gli occhi sono puntati su Ventura. De Guevara sta cercando di ottenere sempre più sostenitori e non esita a prendere di mira Victor. Scopriamo insieme i dettagli dell’episodio che andrà in onda alle 16.50 su Canale 5.

El Sr. Ventura ha ampliato il suo rosso.

Le circostanze in Guinea sono sempre più tese. Ventura è pronto a fare qualsiasi cosa per raggiungere i suoi obiettivi, anche se ciò significa andare contro suo figlio. Victor è venuto gradualmente a sapere sempre di più sui coinvolgimenti politici del padre. È determinato a scoprire la verità. Tuttavia, le azioni di Ventura potrebbero rivelarsi problematiche non solo per Victor; anche Ines è preoccupata per il patto che suo marito ha stretto con Alicia.

Angel è l’obiettivo dei piani e delle strategie di Ventura.

Oltre ai problemi con Alicia, Ines è di nuovo preoccupata per Angel. In precedenza, il rapporto di Ventura con la sua compagna e con suo marito le aveva causato angoscia a causa della sua tendenza a manipolare e sfruttare gli altri, nonché dei suoi tentativi di coinvolgere il figlio di Patricia nelle sue discutibili attività. Sembra che l’uomo sia tornato alle sue tattiche di un tempo, proponendo a Godoy un accordo: se lo aiuterà a organizzare un incontro, Ventura rileverà la tabaccheria.

Un altro domani Anticipazioni spagnole:

Angel si impegna a fondo negli affari di Ventura per raggiungere i suoi obiettivi. Tuttavia, questa dedizione gli ha fatto trascurare i suoi studi diplomatici, il che fa preoccupare Ines. De Guevara sta cercando ancora una volta di influenzare il figlio di Patricia? Ines si chiede cosa possa fare per proteggere il suo amato dall’influenza del marito.

