Anticipazioni Terra Amara puntata di oggi 20 gennaio 2023: Hunkar e Fekeli sempre più vicini

Venerdì 20 gennaio 2023, l’episodio di Terra Amara vedrà protagonisti Zuleyha e Yilmaz, il cui affetto reciproco viene notato da Demir e Mujgan. Fekeli porterà Hunkar in un luogo della sua infanzia e un temporale li porterà a rifugiarsi in un rifugio, dove accadrà qualcosa di inaspettato. Sintonizzatevi domani alle 14.10 su Canale 5 per saperne di più sull’episodio.

Zuleyha è consumata dai pensieri di Yilmaz. Nonostante gli abbia inviato una lettera accorata che rivelava la verità sul loro figlio Adnan, il suo ex compagno non si è ancora fatto vivo. Ha persino chiesto al marito il permesso di partecipare alla cerimonia di premiazione dei contribuenti di Adana, dove sapeva che sarebbe stato presente Yilmaz, ma non ha ricevuto la risposta desiderata e quindi non ha potuto riabbracciare l’imprenditore.

Aspettative di Terra Amara: Demir e Mujgan sono invidiosi.

Zuleyha e Yilmaz sono costantemente preoccupati l’uno dell’altra e Demir e Mujgan ne sono consapevoli. Lord Cukurova e il Dottore non sono contenti della situazione, non riescono ad accettarla. Yaman reagisce con rabbia, mentre Hekimoglu è in uno stato di angoscia. Entrambi sono ardentemente devoti ai loro partner, anche se sono consapevoli che il loro affetto non è reciproco e non sanno se lo sarà mai.

La relazione tra Fekeli e Hunkar si è approfondita durante l’episodio del 20 gennaio.

Fekeli ha chiesto a Hunkar di incontrarlo e lei ha accettato. L’ex detenuto ha portato Hunkar in un luogo significativo, quello in cui ha provato un immenso dolore per lei quando era più giovane. Fekeli aveva sempre provato dei sentimenti profondi per lei, ma purtroppo circostanze indipendenti dalla loro volontà li avevano ostacolati. A causa del tempo inclemente, la loro serata sembrava avviarsi a una conclusione disastrosa, ma hanno trovato rifugio in un rifugio… dove hanno riacceso la loro relazione!

