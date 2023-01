Anticipazioni Uomini e Donne oggi 12 gennaio 2023: Federico pronto a scegliere, Armando sul filo

L’appuntamento con Uomini e donne continuerà ad andare in onda su Canale 5, con una nuova registrazione che avrà luogo il 12 gennaio 2023 e che vedrà in studio i protagonisti classici e in carica. Federico Nicotera è in procinto di prendere la sua decisione definitiva sulla trasmissione, e sicuramente sarà un’occasione emozionante ed epocale.

L’attenzione sarà rivolta ad Armando Incarnato: dopo la sua assenza dalla precedente registrazione, non è escluso che la sua partecipazione in studio possa essere incerta.

Federico renderà nota la sua decisione durante la messa in onda del 12 gennaio di Uomini e donne.L’appuntamento di Uomini e donne con Canale 5 continua a riscuotere successo, e si stanno svolgendo anche le registrazioni dell’attuale edizione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Le riprese dei prossimi appuntamenti che andranno in onda in televisione a fine gennaio si svolgeranno il 12 gennaio. Le anticipazioni sono incentrate sul viaggio del tronista Federico Nicotera, che sembra essere vicino alla decisione finale tanto attesa.

Nelle ultime settimane, Federico ha lavorato in studio al fianco di Carola e Alice, che si stanno avvicinando alla fine del loro percorso.

Prima di lasciare il programma, Federico ha espresso l’intenzione di creare un risultato attraente per entrambe le corteggiatrici, in modo da eliminare ogni incertezza su questa decisione tanto attesa.

Non è escluso che l’imminente registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio possa essere il momento decisivo per il tronista. In studio, Federico Nicotera potrebbe avere il suo tanto atteso addio con la ragazza con la quale desidera instaurare una relazione sentimentale lontano dagli occhi del pubblico del talk show di Canale 5.

Armando è stato protagonista della puntata del 12 gennaio di Uomini e donne.

Il pubblico attende con ansia la nuova registrazione di questa settimana di Uomini e donne per scoprire l’evoluzione del percorso di Armando Incarnato e l’esito della decisione di Federico.

Il protagonista della trasmissione non ha partecipato alla registrazione della scorsa settimana, in seguito al precedente litigio con Maria De Filippi.I telespettatori stanno ipotizzando la causa di questa assenza: se sia dovuta a un conflitto con la conduttrice di U&D o se sia dovuta a motivi personali. Per capire meglio se il suo futuro nel programma è incerto, è necessario attendere la prossima registrazione.

Gli ascolti di Uomini e Donne su Canale 5 hanno subito un’impennata dopo la pausa natalizia.

Dopo le vacanze natalizie, la prima di U&D ha provocato un significativo aumento degli ascolti pomeridiani di Canale 5. La prima di 2023 ha ottenuto 2,9 milioni di telespettatori, con uno share del 26% per la rete del Biscione e picchi di oltre il 30% durante la trasmissione.