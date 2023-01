Anticipazioni Uomini e Donne oggi 13 gennaio 2023: Trono classico o over? Ultime news

Tra pochi giorni arriverà nelle case dei telespettatori italiani l’attesissimo ritorno di Uomini e Donne. A partire dal 9 al 13 gennaio 2023, le nuove puntate del popolare dating show condotto da Maria De Filippi andranno in onda nel consueto orario pomeridiano delle 14.45 su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler sul trono classico e “over”.

Il programma di Mediaset Uomini e Donne si è preso una pausa dalle registrazioni durante le feste, e tornerà con nuove puntate a partire dal 9 gennaio 2023. Secondo le indiscrezioni, si tratterà di un inizio d’anno spettacolare per i telespettatori di Canale 5. Restate sintonizzati per ulteriori spoiler.

Le anteprime si terranno dal 9 al 13 gennaio 2023.

Riccardo Guarnieri, il cavaliere molto discusso dello scorso anno, tornerà sotto i riflettori. Ha esaurito tutti gli sforzi per sviluppare una relazione con Gloria Nicoletti e dovrà prendere una decisione definitiva riguardo al loro corteggiamento. Sembra che il tira e molla in corso sia destinato ad arrivare a una conclusione. È vero? Nel frattempo, la dama non si scoraggerà e incontrerà subito un altro cavaliere interessato a lei.

Il trono classico sarà in scena dal 9 al 13 gennaio 2023.

Lavinia Mauro sarà la protagonista del trono classico. Ha una forte personalità che verrà utilizzata per spodestare il corteggiatore Alessio Campoli organizzando un’esterna speciale. La tronista lo porterà in un luogo che per lei ha un significato speciale: il ristorante dove i suoi genitori sono usciti per la prima volta. Questo è un chiaro segnale del suo interesse per Alessio e sembra che la “scelta finale” si stia avvicinando rapidamente.

Tutti gli individui sono pregati di dedicare del tempo alla stesura del budget e di assicurarsi che le valutazioni siano accuratamente documentate.

Per il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, l’anno 2022 è stato un notevole successo con una media di quasi 3 milioni di spettatori al giorno. Questo ha reso Canale 5 leader della fascia pomeridiana tra le 14.45 e le 16. Sembra che lo stesso accadrà nel 2023 se la tendenza attuale continuerà.