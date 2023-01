Anticipazioni Uomini e Donne oggi 16 gennaio 2023: Lavinia dietro Campoli, ultime news

La programmazione di Uomini e donne è confermata per la settimana 16-20 gennaio 2023 con le nuove puntate in prima visione in onda nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le previsioni relative al talk show dei sentimenti indicano che Lavinia e Federico, i due tronisti di questa edizione, saranno ancora lontani dalla scelta finale, nonostante siano vicini alle battute conclusive del loro percorso.

Seguiremo anche le vicende di Alessandro, che porrà una conclusione definitiva al suo rapporto con Gemma Galgani, mentre Armando sarà coinvolto in un conflitto con Maria.

Anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che Lavinia bacerà Alessio Corvino durante la settimana del 16-20 gennaio.

In dettaglio, le anticipazioni per le nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso della settimana 16-20 gennaio rivelano che Lavinia sceglierà di condurre un’esterna con Alessio Corvino.

Dopo le tensioni accumulate nelle settimane precedenti, la tronista cercherà di riconciliarsi con il corteggiatore casertano durante il loro incontro, culminando in un bacio appassionato. Alessio Campoli ha reagito immediatamente, mostrando di non gradire il comportamento della tronista nei confronti del suo rivale in amore. Di conseguenza, ha deciso di lasciare lo studio.

Seguiremo le vicende di Lavinia che insegue Alessio Campoli nell’episodio di Uomini e Donne previsto tra il 16 e il 20 gennaio. Dopo l’acceso scambio con Lavinia, Campoli deciderà di lasciare il programma, senza passare inosservata la reazione del tronista.

Le anticipazioni di Uomini e donne al 20 gennaio 2023 indicano che Lavinia abbandonerà la registrazione per inseguire Alessio Campoli nelle quinte del talk show.

In questo modo, Lavinia dimostrerà il suo impegno nei confronti di Alessio e la sua preoccupazione di non perderlo definitivamente. Qual sarà l’esito della situazione? Riuscirà la tronista a calmar l’ira del suo pretendente e riportarlo in studio? Scopriremo la risposta nei prossimi episodi. Maria ha espresso il suo disaccordo nei confronti di Armando durante la puntata di Uomini e Donne che andrà in onda dal 16 al 20 gennaio.

Ulteriori aggiornamenti di Uomini e Donne rivelano che il cavaliere Alessandro confermerà la sua decisione di interrompere la relazione con Gemma Galgani, fornendo così un’altra delusione alla dama torinese. Armando sarà coinvolto in una discussione animata con Maria De Filippi. La conduttrice del talk show non apprezzerà l’approccio e il comportamento di Armando nei confronti di una signora interessata a conoscerlo. Maria De Filippi ha messo in discussione la credibilità di Armando chiedendo “Ti senti come un personaggio?” con un tono di voce sostenuto.