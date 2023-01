Principe Harry, si preoccupa per i figli minori di William e Kate Middleton

Il Principe Harry è un fiume impetuoso di rivelazioni e confessioni e nelle sue interviste non si tira indietro con nessuno, nemmeno con la Regina Elisabetta, anche se, se fosse ancora viva, probabilmente sarebbe stata inclusa in questo pentolone ribollente di ricordi, rimostranze e traumi irrisolti. Le sue ultime parole nell’intervista al Telegraph sono state rivolte ai figli di William e Kate Middleton.

“Sono pienamente consapevole che se non sarò io, sarà qualcun altro della mia famiglia”, ha dichiarato con passione il Duca di Sussex alla giornalista Bryony Gordon. “William e io ne abbiamo discusso una o due volte e lui mi ha detto chiaramente che i suoi figli non sono una mia responsabilità. Ma questo non mi impedisce di provare un senso di dovere sapendo che almeno uno di quei tre figli prenderà il mio posto. È un pensiero doloroso e preoccupante”.

La personalità di Harry è stata drasticamente influenzata dall’essere trattato come una “riserva”. Fin da piccolo era consapevole della sua posizione subordinata. Nelle sue memorie, Harry ricorda le parole di Carlo alla nascita di Diana: “Meraviglioso! Mi hai dato un erede e una riserva, il mio lavoro è finito”. La risposta sconfitta di Diana fu: “Tu occupati dell’erede, io mi occuperò della parte di ricambio”. Questo trattamento è stato fonte di profondo dolore per Harry.

Speculare sul futuro dei figli di William e Kate è certamente prematuro, anche se è facile riconoscere il nuovo erede apparente, George. Charlotte è una principessa reale, simile a sua zia Anna, la Duchessa di Edimburgo, titolo che Carlo scelse di non passare al fratello Edoardo, e Louis, che è il ribelle della famiglia. Vale la pena notare che la monarchia è cambiata immensamente rispetto a trent’anni fa, con persone non nobili che ora fanno parte della famiglia, avvicinandosi alla realtà e con una sensibilità distinta rispetto a chi è cresciuto nella “bolla” di Buckingham Palace.

Con il cambiamento sismico che Harry ha provocato a corte, possiamo solo sperare che sia lui a rompere il ciclo maledetto che ci affligge!