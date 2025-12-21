Dario Cipullo trovato senza vita nel Canale Cavour, un’amica: “Vogliamo capire cosa è accaduto e perché si trovava lì”

La tragica morte di Dario Cipullo, un ragazzo di 16 anni, ha scosso la comunità di Novara dopo che il suo corpo è stato rinvenuto nel Canale Cavour nella mattina di domenica 21 dicembre. I carabinieri stanno attualmente conducendo accertamenti per determinare le circostanze che hanno portato al decesso del giovane, ma al momento non esiste una pista privilegiata. Saranno necessari i risultati dell’esame autoptico per comprendere meglio le cause della sua morte.





Cipullo era scomparso dal 19 dicembre, dopo aver trascorso una serata con amici e compagni di rugby. Il suo corpo è stato trovato nel canale di Agognate, e sembra che l’ipotesi di un gesto volontario sia stata esclusa. Secondo quanto riferito da un’amica della famiglia, è possibile che Dario sia scivolato nel canale, il che potrebbe indicare un tragico incidente piuttosto che un atto intenzionale.

Marina Chiarelli, assessore regionale in Piemonte e amica della famiglia, ha dichiarato: “Stiamo cercando di capire cosa è successo. Quello che però sembra trasparire è che non si sarebbe trattato di un gesto volontario. Siamo di fronte a un tragico incidente.” Ha aggiunto che attualmente non c’è necessità di un legale e che la famiglia non ha informazioni sui motivi che hanno portato Dario in quella zona, definendo la situazione come “tutto inspiegabile.”

Dopo aver trascorso la serata con gli amici, Cipullo era stato visto per l’ultima volta intorno all’una di notte nei pressi del centro commerciale San Martino. Da quel momento, il suo telefono è risultato spento, il che ha destato immediatamente preoccupazione tra i familiari, poiché Dario non spegneva mai il cellulare. La famiglia ha quindi lanciato l’allerta, dando inizio a una serie di ricerche.

Le operazioni di ricerca hanno coinvolto carabinieri, polizia, volontari del Corpo Aib di Bellinzago Novarese e agenti della polizia locale di Trecate, con l’ausilio di un cane molecolare. Purtroppo, le ricerche hanno portato al tragico ritrovamento del corpo del giovane.

La notizia della scomparsa e della successiva morte di Dario Cipullo ha suscitato un profondo cordoglio tra dirigenti, giocatori e sostenitori dell’Amatori Rugby Novara. La squadra ha pubblicato un messaggio su Facebook esprimendo il loro dolore: “La tragica scomparsa del nostro Dario lascia attoniti dirigenti, giocatori, genitori e supporters non solo dell’Amatori Rugby Novara ma anche di tutti gli amici facenti parte del sodalizio NoVeGa.” Inoltre, hanno ringraziato la grande famiglia del rugby piemontese per il supporto ricevuto in questo momento difficile.

In segno di rispetto e cordoglio, è stato osservato un minuto di silenzio allo stadio ‘Piola’ di Novara prima dell’inizio della partita di calcio del campionato di Serie C tra la squadra cittadina e l’Ospitaletto. Questo gesto ha rappresentato un tributo collettivo alla memoria di Dario, un giovane che aveva ancora tanto da vivere e che ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari e amici.

Mentre le indagini continuano, la comunità di Novara si unisce nel ricordo di Dario Cipullo, un ragazzo amato e rispettato, la cui vita è stata tragicamente interrotta. Le autorità stanno lavorando per chiarire i dettagli della sua morte e per garantire che la verità emerga, mentre la famiglia e gli amici cercano conforto nel sostegno reciproco in questo momento di lutto. La speranza è che i risultati dell’autopsia possano fornire risposte e chiarezza su un evento così drammatico e inaspettato.