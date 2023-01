Anticipazioni Uomini e Donne oggi 18 gennaio 2023: Trono over e classico, ultime news

Oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, andrà in onda con una nuova puntata alle 14.45. Come di consueto, saranno presenti in studio come opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione sono Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera, oltre ai cavalieri e alle dame del Trono Over. Qui a TvBlog seguiremo in liveblogging la puntata, minuto per minuto, per commentare e raccontare gli eventi che si susseguiranno.

Dove eravamo rimasti prima di Uomini e Donne?

Nella puntata andata in onda martedì 17 gennaio, Riccardo e Gloria hanno avuto una lunga discussione. Gloria, messa alla prova dalla conduttrice, alla fine ha confessato i suoi sentimenti per Riccardo, anche se non ha dichiarato esplicitamente il suo amore. I due hanno deciso di festeggiare insieme il Capodanno a Taranto, in una masseria (la puntata è stata girata a fine dicembre). Erano presenti gli ospiti Luisa Monti e Salvio Calabretta, una ex coppia che si è sposata nel programma. È stato mostrato il filmato del loro matrimonio.

Alessandro, dal trono Over, ha rivelato di essere interessato solo a una relazione platonica con Gemma, mentre continua a frequentare altre donne, tra cui Cristina, Pamela e Desdemona. Nel trono classico, Federico e Alice si sono scambiati un bacio, mentre Lavinia e Alessio Corvino si sono scambiati un bacio. L’altro Alessio ha lasciato lo studio.

Quali sono le piattaforme disponibili per vedere il programma in televisione e nei servizi di streaming online?

Il talk show italiano Uomini e Donne va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Il programma può anche essere trasmesso in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Su La5 va in onda ogni giorno la stessa puntata del giorno, a partire dalle 19.40.

È possibile rivedere o recuperare le puntate sul sito di Witty Tv.

Inoltre, ulteriori informazioni sul programma sono disponibili su Witty Tv.