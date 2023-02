Anticipazioni Uomini e Donne oggi 2 febbraio 2023: Trono over e classico ultime news

Preparatevi al ritorno di Uomini e Donne, l’amato dating show condotto da Maria De Filippi! Sintonizzatevi su Canale 5 oggi, giovedì 2 febbraio 2023 alle 14.45 per una nuova emozionante puntata. Non mancate!

Siamo entusiasti di riabbracciare Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come opinionisti, oltre alle trombe del Trono Classico (Lavinia Mauro, Federico Nicotera e Nicole Santinelli) e ai regali cavalieri e dame del Trono Over in studio!

Uomini e Donne, riprendiamo da dove abbiamo lasciato!

Ieri abbiamo assistito a un momento romantico tra Federico e Carola, che si sono scambiati un bacio appassionato!

In studio, il tronista ha ribadito con passione il suo punto di vista ad Alice, che si è sentita offesa dalle parole svilenti di Federico, che non la capiva più.

Per quanto riguarda il Trono Over, il dialogo tra Biagio e Carla non si è interrotto. Biagio dichiara ardentemente il suo impegno a continuare a frequentare Carla, nonostante il suo progetto di portare fuori Clea. Carla si è vendicata, avvertendo che se Biagio continuerà a frequentare altre persone, la loro relazione sarà finita.

Preparatevi all’emozionante puntata di stasera, quando assisteremo al viaggio romantico di Lavinia con i suoi due ammiratori, Alessio Corvino e Alessio Campoli! Le scintille voleranno durante il dibattito in studio: non potete perdervelo!

Riccardo dovrà affrontare la musica in studio perché ha confessato al telefono i suoi forti sentimenti d’amore per Gloria!

Biagio avrà finalmente la sua conversazione con Carla, che esprimerà il suo desiderio di conoscere altri uomini, senza però escludere la possibilità di tornare a frequentare Biagio. Con un tono appassionato, Biagio sarà sicuro di trasmettere i suoi sentimenti e le sue emozioni in questa conversazione con Carla.

