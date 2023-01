Anticipazioni Uomini e Donne oggi 20 gennaio 2023: arriva la scelta di Federico

Il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, torna in onda oggi, mercoledì 18 gennaio, su Canale 5 alle 14.45. Continuano le registrazioni e circolano nuove indiscrezioni sui troni di Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Le anticipazioni delle nuove registrazioni previste per il 20 e 21 gennaio 2023 sono riportate nell’articolo.

Le ultime notizie sulla decisione di Federico Nicotera tra Alice e Carola sono ora disponibili, con le anticipazioni delle prossime registrazioni.

Oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, torna Uomini e Donne con una nuova puntata in onda su Canale 5 alle 14.45. Condotta da Maria De Filippi, la puntata è la continuazione di quella andata in onda ieri, martedì 17 gennaio.

Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che le prossime registrazioni avverranno tra venerdì 20 e sabato 21 gennaio. Si prevede che Federico Nicotera e Lavinia Mauro faranno la loro scelta in uno di questi giorni. I due tronisti concluderanno la loro visita nello studio del talk show pomeridiano di Canale 5 e, nelle prossime registrazioni, potrebbero rivelare l’identità dei due individui che intendono conoscere al di fuori della televisione.

Roman, il tronista 26enne, non ha ancora preso una decisione tra i due Alessios. Tuttavia, gli ultimi eventi non hanno eliminato la possibilità che Lavinia esca dal programma da sola. Secondo quanto riportato sui social media, Mauro starebbe pensando di lasciare il trono dopo essersi reso conto che né Alessio Corvino né Alessio Campoli erano realmente interessati a lei.

Federico Nicotera sta per terminare la sua permanenza nel programma ed è pronto a prendere la sua decisione finale e ad annunciare il nome della persona con cui vuole costruire un futuro. Il 25enne romano si prepara a lasciare lo studio. Dopo aver trascorso un periodo significativo a conoscere Carola e Alice, il tronista deve ora prendere una decisione.

Durante le riprese che si svolgeranno il 20 e il 21 gennaio, ci sarà anche la possibilità di partecipare ai membri del Trono Over.

Si vocifera che Ida e Alessandro, che hanno iniziato a frequentarsi alla fine dello scorso anno, potrebbero tornare in studio dopo il loro viaggio a Miami. In tal caso, potrebbero condividere con il pubblico e con gli altri partecipanti l’andamento del loro percorso sentimentale.

I telespettatori possono vedere le repliche di Uomini e Donne nei seguenti orari e luoghi. Per chi non ha potuto assistere alla diretta della puntata del 18 gennaio, è possibile accedere alle repliche in streaming online tramite la piattaforma di Witty Tv o Mediaset Infinity.

I telespettatori potranno inoltre rivedere gli episodi su La5 in tre distinte occasioni.

alle 12.45

alle 20:00

alle 23.18.