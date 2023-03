Anticipazioni Uomini e Donne oggi 20 marzo 2023: Trono Classico e Over, ultime news

Ebbene sì, nel fine settimana sono state registrate le ultime puntate di Uomini e Donne. Mediaset le trasmetterà nei giorni a venire, iniziando già da domani, lunedì 20 marzo 2023. Iniziamo con il trono classico. Secondo quanto riferito dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover del conoscitore Lorenzo Pugnaloni, si è discusso del trono di Lavinia (senza menzionare Nicole, ndr), la quale si è presentata con un abito fucsia e radiosa.

Due le esterne che la vedranno in scena con… i due Alessio. Con il primo (quello moro, ndr) è avvenuto il bacio, così come con il secondo (quello biondo) nonostante qualche litigio di troppo. Una volta in studio, le polemiche non mancheranno: si riparlerà delle segnalazioni e del fatto che al compleanno di Alessio (riferendosi al ragazzo biondo) sembra fosse presente l’ex del corteggiatore, generando ovviamente tensioni.

Lavinia a Uomini e Donne ha deciso? Ultime notizie

La domanda che tutti si pongono è se Lavinia, alla fine, abbia o meno fatto una scelta. Secondo le anticipazioni, per ora, non ci sarebbero aggiornamenti. Quindi bisognerà attendere ancora un po’ per capire cosa deciderà la tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: Luca, cosa succederà nella puntata di lunedì 20 marzo 2023

Passiamo agli altri argomenti. Per Luca sono state selezionate tantissime ragazze – la pagina Uominiedonneclassicoeover ne conta più di 1.000! – e lui ne ha scelto 50. Due le esterne con lui protagonista: una con Alessandra e un’altra con una nuova corteggiatrice.

Anticipazioni Uomini e Donne puntate dal 20 al 24 marzo 2023 trono over, le anticipazioni, ultime news Gemma e Silvio

Terminiamo con il trono over. Iniziamo con Gemma: lei e Silvio hanno trascorso un’esterna in un centro benessere che li ha avvicinati. Lui ha richiesto attenzioni, ma la reazione di Gemma, bisogna dirlo, è stata piuttosto fredda. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne non è chiara la ragione di questo “rallentamento” da parte di Gemma: comunque i due alla fine hanno ballato e la situazione sembrerebbe essersi risolta.

Spoiler trono over U&D, cosa è accaduto nella registrazione di sabato 18 marzo 2023

Infine, vedremo Riccardo con Valentina, una ragazza di 31 anni, che scenderà per ballare insieme. Per il trono over, conclude la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, non ci sono ulteriori anticipazioni al momento. Quindi appuntamento per oggi su Canale 5 per scoprire di più!