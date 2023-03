Anticipazioni Uomini e Donne oggi 9 marzo 2023: Trono Classico e Over, ultime news

Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, andrà in onda oggi, giovedì 9 marzo 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è fissato per le ore 14:45.

In studio, saranno presenti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Federico Nicotera, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Nella puntata di ieri, Aurora è tornata nel parterre del Trono Over e ha avuto una discussione con Roberta, ricevendo anche qualche frecciatina da Gianni Sperti, con cui ci sono state molte discussioni in passato. Tina Cipollari, invece, ha espresso dubbi su Cristina.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Nicole e Andrea hanno manifestato i loro dubbi reciproci, mentre Alessio Campoli, corteggiatore di Lavinia, ha reagito male dopo aver visto l’esterna della tronista con Alessio Corvino. Ieri, abbiamo visto anche le prime esterne di Luca.

Nella puntata di oggi, vedremo una sfilata con protagonisti i cavalieri del Trono Over. Riccardo sfilerà a torso nudo e con la maschera da Uomo Tigre. Armando, invece, durante la sua sfilata, reciterà un monologo in dialetto napoletano che farà commuovere alcune dame (tranne Aurora che gli darà un voto negativo).

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45. Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate. Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna. Noi di Controcopertina seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.