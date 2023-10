Anticipazioni Uomini e Donne oggi lunedì 2 ottobre 2023: Trono Classico o Over, ultime news

L’appuntamento con Uomini e Donne

Oggi, lunedì 2 ottobre 2023, è un giorno speciale per tutti gli amanti di Uomini e Donne. Il dating show, condotto con maestria da Maria De Filippi, tornerà sul piccolo schermo per regalarci una nuova emozionante puntata. Non possiamo fare a meno di aspettarci col fiato sospeso cosa accadrà nella vita dei tronisti e dei corteggiatori.

I Volti Familiari

Come sempre, in studio avremo il piacere di vedere i volti noti che rendono il programma così avvincente. Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino saranno lì come opinionisti pronti a condividere le loro opinioni e ad aggiungere un pizzico di pepe alle dinamiche amorose dei protagonisti.

I Tronisti

In questa stagione, i tronisti che cercano l’amore sono Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando. Chi riuscirà a conquistare il loro cuore? Chi lascerà il programma a braccia vuote? Le dinamiche delle scelte sentimentali promettono scintille.

Il Trono Over

Il trono over, invece, è sempre affollato di personaggi affascinanti. Volte storiche e nuovi ingressi come Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Elio Servo, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella e Gemma Galgani si siederanno nella sala delle scelte. Intrighi, sorprese e colpi di scena sono all’ordine del giorno.

Cosa Ci Riserva il Futuro?

Le ultime due puntate hanno focalizzato l’attenzione su due nuove coppie: Silvio e Donatella, che sembrano vivere un periodo felice, e Gemma e Maurizio, la cui conoscenza procede tra alti e bassi. Ma il cavaliere non sembra ancora pronto a impegnarsi totalmente. Cosa accadrà oggi? Le dinamiche amorose sono sempre piene di sorprese.

Che Roberta Di Padua sia una donna estremamente dinamica lo sappiamo bene, e infatti i suoi mesi lontano dal parterre di Uo­mini e Donne sono stati alquanto pieni. Mamma instancabile del piccolo Alex, al quale ha dedica­to la maggior parte del suo tem­po libero, Roberta quest’estate è stata al centro di diversi ru­mors: «Andrea Foriglio e io non ci siamo mai visti né sentiti» ha chiarito la dama campana, che ancora una volta si è mostrata per quella che è: una cacciatrice in attesa di trovare l’uomo che davvero dia qualcosa in più alla sua vita.

Roberta come sta?

Come è an­data la sua estate? «Mi sto riprendendo ora da mesi caldi e molto movimentati, an­che perché purtroppo la mia estate non è iniziata nel migliore dei modi».

Cosa è successo? «Alex, mio figlio, si è rotto il pol­so destro: per diverse settimane è stato tutto un po’ difficile. Fa­ceva molto caldo, non potevamo andare al mare e dovevo aiutarlo in tutto. Non è stato facile gesti­re la situazione ma poi fortunata­mente le cose sono migliorate».

Con Alex avevate in program­ma un viaggio lontano. Siete riusciti a partire? «Lui aveva il sogno di andare alle Canarie o a Dubai, e alla fine avevamo scelto la seconda meta. Quando però abbiamo scoperto che lì c’erano quaran- tasette gradi, abbiamo deciso di rinunciare e tenerci questa destinazione per le vacanze di Natale e alla fine siamo andati a Palma di Maiorca».

Da mamma single non deve essere facile fare viaggi lunghi sola con suo figlio.

La responsa­bilità è tanta… «In realtà non ho paura di affron­tare questi viaggi. Bisogna consi­derare che sono una mamma sin­gle da tantissimi anni: io e il papà di Alex ci siamo separati che il piccolo aveva due anni e mezzo, e ora ne ha dieci. Sono abituata da sempre a muovermi con lui sia per l’Italia che fuori, anche per lunghe tratte. Forse sarà inco­scienza, ma io davvero non ho al­cun timore a farlo. Inoltre, Alex mi dice sempre che con me si sente al sicuro e questo mi dà una gran­de forza.

In più vedere il mondocon i suoi occhi e attraverso il suo stupore non ha prezzo. Consiglio davvero a tutte le mamme, single e non, di partire con i propri figli per un viaggio a due. Credo sia anche un grande insegnamento per i bambini essere consapevoli che le mamme sono donne forti».

Cambiando discorso, all’inizio dell’estate ci sono stati diversi gossip che hanno parlato di unpresunto contatto tra lei e l’ex corteggiatore di Nicole, Andrea Foriglio.

«Non ci siamo mai visti e mai sentiti, questa è la verità. Avevo espresso durante la trasmissione una simpatia nei suoi confronti, ma lui non mi ha cercato e io mai lo avrei fatto. Non ha colto l’attimo nella vita, si va avanti».

Nella scorsa edizione del pro­gramma aveva fatto degli ap­prezzamenti proprio su Andrea creando parecchio scalpore. Dal suo punto di vista come mai, se un uomo commenta la bellezza di una donna non ac­cade nulla, e se lo fa una donna crea tanto scalpore e ci si rica­ma sopra?

«Perché ce ancona, una, mentalità ottocentesca in questo paese., secon­do cui la donna non paò Jae un ap- pneg^amento e, ancona peggio, deve, nestaie in attesa che l’uomo faccia la pnima mossa. Nella vita io devo poter scegliere e non aspetto di certo di essere scelta. Non mi piace – passatemi il termine – essere preda, lo sono una cacciatrice». Le fa effetto o le è indifferente non vedere Riccardo di fronte a lei nel parterre maschile? «Mi è indifferente, ormai Riccar­do è il passato per me anche per­ché questa estate è successa una cosa che mi ha fatto capire che tra noi non può proprio andare».