Cosa succede sotto le lenzuola al GF 2023? Il pubblico indignato dal video!

Il Grande Fratello 2023 è al centro di una polemica scatenata dai telespettatori, a poche ore dalla nuova puntata. Nella notte, le telecamere hanno catturato un momento imbarazzante nella stanza da letto, coinvolgendo due concorrenti. Questo episodio ha suscitato le proteste del pubblico, poiché tali comportamenti erano stati ufficialmente vietati dalla nuova direzione di Pier Silvio Berlusconi.

La Polemica Continua

Non è la prima volta che il Grande Fratello 2023 finisce sotto i riflettori per questioni di comportamento dei concorrenti. Anche il conduttore Alfonso Signorini è stato al centro delle critiche per alcune dichiarazioni ritenute sessiste durante una puntata precedente. Nonostante le richieste di rimozione da parte di alcuni telespettatori, Alfonso rimane saldamente al suo posto.

Giselda Torresan e Rosy Chin Coinvolte

Questa volta, il fuoco delle critiche è rivolto a due concorrenti, Giselda Torresan e Rosy Chin, che sono state riprese durante la notte mentre sembravano tenere una conversazione sottovoce sotto le coperte, comportamento considerato vietato. La reazione del pubblico è stata immediata, con molte lamentele sul fatto che non siano state richiamate per il loro comportamento.

Il Cambiamento nell’Opinione del Pubblico

Negli ultimi tempi, Giselda Torresan ha perso il sostegno del pubblico, che ha notato un cambiamento nel suo atteggiamento. Molti telespettatori hanno espresso il loro disappunto, affermando che sembra avere un comportamento falso e calcolato. Allo stesso modo, anche Rosy Chin è stata oggetto di critiche, con il pubblico che sospetta che nasconda qualcosa.

Una Stagione Polemica

Il Grande Fratello 2023 si è rivelato una stagione controversa sin dall’inizio, con numerosi momenti che hanno suscitato discussioni e polemiche tra il pubblico. Resta da vedere come la produzione e i concorrenti affronteranno queste critiche e se ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime puntate.

