Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi 24 marzo 2023: Trono Classico e Over

Dove eravamo rimasti

Gemma e Silvio sono sull’orlo di qualcosa di speciale. Silvio è chiaramente innamorato di Gemma, ma lei sembra distante e disinteressata. Gianni Sperti deve intervenire per cercare di riaccendere la scintilla tra i due.

La donna esprime con passione il desiderio che le sue azioni nascano da dentro, senza alcuna pressione esterna. Purtroppo, Silvia e Daniele sembrano faticare a trovare l’incontro perfetto a causa della mancanza di connessione.

Nicole, decisa ad assicurarsi il trono classico, esce con Carlo e Andrea. Con Andrea, Nicole ha tirato in ballo ancora una volta Roberta di Padova – le due donne proprio non si sopportano – ma Andrea l’ha rassicurata sul fatto che il ragazzo non ha alcun interesse per la donna.

Armando Incarnato ribadisce con veemenza, come ha sottolineato ieri Fabio Morasca, che Andrea non aveva alcuna intenzione di ricambiare il desiderio di un bacio di Nicole. Si rifiuta di accettare di dover passare per un “ragazzo costruito”.

Il fervente dibattito tra Nicole e Andrea infuria al centro dello studio. Armando accusa Paola di avere un supervisore che segue ogni suo passo. La prossima sfilata di moda delle signore, intitolata “Ti lascio senza fiato”, sarà sicuramente uno spettacolo!

