Antonella Clerici, annuncia una bella sorpresa a The Voice Senior

Sono entusiasta di far parte del programma The Voice Senior di Photo Antonella Clerici! È un’opportunità straordinaria per mettere in mostra il mio talento e non vedo l’ora di scoprire cosa mi offre questa esperienza. Preparatevi a uno spettacolo emozionante! Abbiamo un uomo in gonna e un altro in tunica: sarà una corsa sfrenata!

La prima puntata di The Voice Senior ha avuto un successo straordinario, raccogliendo ben 3.777.000 spettatori e il 23,3% di share venerdì scorso. Antonella Clerici ha condotto con competenza le Blind Auditions, che si sono rivelate il momento clou dello show. La Clerici ha rivelato con entusiasmo a RadiocorriereTv chi si presenterà quest’anno davanti ai coach!

Con trepidazione, non vedo l’ora di assistere all’incredibile spettacolo di un uomo in gonna, un altro in tunica, un anziano signore di 89 anni, una compassionevole infermiera di una struttura psichiatrica, un solerte manager e un ex colonnello dei carabinieri.

Negli ultimi mesi, ben 3.000 persone hanno fatto il provino per questo incredibile programma! Alla fine delle Blinds, i coach selezioneranno 24 tra i concorrenti più talentuosi che passeranno ai Knock Out, dove potranno mostrare le loro incredibili capacità vocali. Il 3 marzo si terrà la finale e la presentatrice ha creduto in questo programma fin dall’inizio, permettendo a persone di età superiore ai 60 anni, ex cantanti e appassionati di musica di partecipare. Soprattutto, è appassionata nel mettere in luce il lato umano di questi partecipanti che, nel corso di oltre mezzo secolo, hanno affrontato gioie e difficoltà. Hanno storie di sofferenza e di riscatto che devono essere condivise e celebrate!

Antonella Clerici dichiara con orgoglio: “Sono quella che ha più intuito i concorrenti!”. Sono assolutamente entusiasta di essere la conduttrice del programma di Rai1 e di The Voice Kids!

Sono l’unica a conoscere le storie dei concorrenti, cosa che nemmeno i coach sanno! Mi appassiona scoprire i segreti degli autori e condividerli con il mondo.

Siamo entusiasti di annunciare le nuove aggiunte al team di coach di The Voice Senior: il dinamico duo Angelo e Angela di Ricchi e Poveri! A loro si aggiungono i riconfermati Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Secondo la Clerici, i Ricchi e Poveri porteranno nel programma una dolcezza e un fascino ineguagliabili che sicuramente stupiranno tutti! “The Voice Senior ha il potere di unire due mondi diversi”, dichiara con passione Antonella Clerici.

Ospite di It’s Always Noon, sono piena di un’appassionata ammirazione per mia figlia Maelle, i cui gusti musicali indie hanno allargato i miei orizzonti. Sia Maelle che i miei figli adottivi sono affascinati da The Voice, dalla sua musica e dalle sue storie senza tempo. È uno spettacolo che può unire due mondi! A differenza degli altri programmi che ho presentato, The Voice Senior richiede uno stile di conduzione più immediato, in cui sono io a mettermi al servizio del programma. Non perdetevi la seconda puntata di The Voice Senior, in prima serata venerdì 20 gennaio su Rai1!