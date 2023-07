Antonella Fiordelisi, il video shock pubblicato da Fabrizio Corona: le reazioni sui social - Controcopertina

Fabrizio Corona ha scatenato un nuovo scandalo pubblicando un video privato di Antonella Fiordelisi, ex concorrente del Grande Fratello. L’ex re dei paparazzi ha annunciato la notizia attraverso il suo profilo Telegram, scatenando l’interesse dei fan e suscitando polemiche. La pubblicazione del video ha generato reazioni vivaci sui social media, con molti utenti che esprimono indignazione e critica.

Antonella Fiordelisi ha pubblicato un tweet in cui si dissociava completamente dal video e ne condannava la diffusione senza il suo consenso. Ha chiarito di non aver autorizzato l’accesso a terzi né la registrazione del video durante un trattamento medico presso la clinica di un amico. Ha invitato coloro che hanno diffuso il video a rimuoverlo e ha avvertito che prenderà le misure legali necessarie. Il tweet di Antonella Fiordelisi ha suscitato reazioni contrastanti da parte dei suoi follower.

Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico.

Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video ne tantomeno la diffusione degli stessi.

Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia…

— Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) July 7, 2023