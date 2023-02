Antonio Conte portato in ospedale: “Va operato subito”

Antonio Conte ha subito un colpo devastante: è stato colpito da una malattia improvvisa che richiede un ricovero e un intervento chirurgico. La notizia è particolarmente scioccante per l’allenatore di calcio italiano, che attualmente lavora all’estero, in Inghilterra, come allenatore del Tottenham. Conte ha improvvisamente avvertito un dolore intenso e si è rivolto a un medico, per poi vedersi diagnosticare un problema di salute.

Una notizia devastante per l’amato ex calciatore di Juventus e Inter Antonio Conte, che si trova ad affrontare un improvviso contrattempo di salute. Sono necessari un ricovero immediato e un intervento chirurgico per cercare di risolvere il problema in tempi brevi. Il comunicato stampa della squadra londinese ha fornito tutti i dettagli necessari e tutti i tifosi di Conte sperano ardentemente in una pronta e completa guarigione per poter tornare ad essere protagonista della sua professione.

Siamo profondamente addolorati nel comunicare che Antonio Conte è in ospedale per un’operazione a causa di una malattia inaspettata. I nostri cuori vanno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile.

Siamo profondamente preoccupati per lo stato di salute di Antonio Conte, colpito da una malattia inaspettata. Dopo accurati accertamenti medici, è stato stabilito che un’operazione era necessaria e doveva essere effettuata il prima possibile. Fortunatamente, il Tottenham è riuscito a scoprire quale sia il problema che affligge il tecnico 53enne. Speriamo tutti che l’intervento chirurgico di mercoledì 1 febbraio abbia successo.

Noi del Tottenham siamo profondamente preoccupati per Antonio Conte, al quale è stata recentemente diagnosticata una colecistite e che sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea. Speriamo e preghiamo per una pronta guarigione e che possa tornare presto da noi! Siamo consapevoli dell’importanza di garantire che si prenda il tempo necessario per riprendersi, quindi i tempi esatti di recupero non sono stati resi noti.

Conte è alla guida appassionata del Tottenham dal 2021, e prima di allora ha avuto una brillante carriera di allenatore con Inter, Milan dal 2019 al 2021, Chelsea, Juventus, Siena, Atalanta, Bari e Arezzo. Si è fatto conoscere anche come dirigente della Nazionale italiana dal 2014 al 2016. Come calciatore, ha rappresentato con orgoglio la Juventus dal 1991 al 2004.