Asia Argento, l’acclamata attrice e regista, ha recentemente annunciato la sua nuova relazione attraverso i social media. Le foto mostrano Asia insieme a Michele Martignoni, un giovane di 26 anni. Ma chi è Michele Martignoni e cosa sappiamo di lui?

Michele Martignoni è un campione di arti marziali miste (MMA) di 26 anni, originario di Roma, la stessa città di Asia Argento. È soprannominato “The Italian Thunder” (Il tuono italiano) e ha ottenuto un risultato eccezionale nel 2018 quando ha stabilito il record per la vittoria più veloce nella storia dell’MMA. Ha sconfitto il suo avversario, Simone D’Anna, con un calcio volante in soli 7 secondi. Attualmente, Martignoni ha un record di sette vittorie e una sconfitta nel suo curriculum e combatte in una delle migliori promozioni mondiali, la Cage Warriors, dove persino Conor McGregor ha iniziato la sua carriera.

Una Futura Sfida Importante

A ottobre, Michele Martignoni affronterà una delle sfide più significative della sua carriera quando combatterà per il titolo di pesi gallo a Roma contro l’inglese Dominique Wooding, noto come “Black Panther”. Questo combattimento è stato definito da Martignoni stesso come il più importante della sua carriera.





L’Amore Ritrovato di Asia Argento

Dopo anni segnati da difficoltà, sembra che Asia Argento abbia finalmente ritrovato l’amore. Nel 2018, ha affrontato la tragica perdita del suo compagno, lo chef e personaggio televisivo americano Anthony Bourdain, che si è suicidato. Questa nuova relazione sembra aver riportato la gioia nella vita di Asia Argento, come dimostrato dalle foto e dalle dolci parole condivise sui social media.

Asia Argento ha anche condiviso la sua lotta e il suo percorso di sobrietà attraverso i suoi account social, dimostrando una crescente consapevolezza e apprezzamento per la vita. La sua storia d’amore con Michele Martignoni segna un nuovo capitolo nella vita dell’attrice, che ha avuto relazioni passate con figure note come Morgan, Max Gazzé e Fabrizio Corona.