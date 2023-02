Aurora Ramazzotti sotto attacco sui social: “Lavori solo per un motivo”

Aurora Ramazzotti è stata accusata di essere stata raccomandata per la sua partecipazione al programma della madre.

Il programma di Michelle Hunziker, “Michelle Impossible & Friends”, è stato un successo e mercoledì sera sono intervenuti diversi ospiti. Uno di questi ospiti era la figlia Aurora Ramazzotti, attualmente all’ottavo mese di gravidanza. Aurora non è stata al centro della puntata di mercoledì, ma lo sarà nelle prossime puntate, perché porterà sul palco il Roast Show. Per questo motivo, sui social media sono state mosse molte critiche al programma.

Aurora Ramazzotti è ospite del programma della madre, Michelle Impossible & Friends.

Aurora Ramazzotti è stata una delle protagoniste della puntata di mercoledì scorso di Michelle Impossible e lo sarà ancora per altre puntate. A renderlo noto è stata lei stessa su Instagram: “Altro giro, altra corsa. Non posso postare le foto che vorrei perché non voglio spoilerare ma consiglio vivamente la visione”. È quanto reso noto da Aurora, la cui madre ha voluto darle uno spazio nel suo programma, ovvero il “Roast Show”. Come già anticipato, però, sui social media sono arrivate le prime critiche, da parte di chi la definisce una raccomandata. Non è certo la prima volta che Aurora riceve questo tipo di critiche.

Aurora viene accusata di essere raccomandata, e su di loro piovono le critiche.

Alcuni utenti sui social media hanno scritto commenti critici sulla figlia di un personaggio famoso, dicendo che ha successo solo grazie ai suoi genitori. Altri l’hanno difesa, dicendo che non ha colpa di avere genitori famosi.

Non abbiamo ancora ricevuto una risposta da Ramazzotti.

C’è chi sostiene che il mondo dello spettacolo non faccia proprio per lei. “Gli anni passeranno e anche Aurora troverà la sua strada, ma non ha ancora capito che non sarà davanti a una telecamera. All’età che ha, dovrebbe già averlo capito. Non è cattiveria, è un dato di fatto”. Aurora per il momento non ha risposto alle critiche e forse non se la sentirà nemmeno di farlo, anche perché si è già espressa in passato su questo argomento.