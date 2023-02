Avete mai visto il figlio di Pierpaolo Pretelli?

Lo abbiamo conosciuto grazie al suo ruolo di velino a Striscia la Notizia, noto tg satirico. La sua popolarità è aumentata notevolmente durante la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conquistato il cuore dei telespettatori grazie alla sua sensibilità e dolcezza.

Pierpaolo Petrelli, classe 1990, ha debuttato in televisione nel 2013 nel programma di Rai 1 I Migliori Anni. La grande occasione arriva quando viene scelto per partecipare al tg satirico Striscia la Notizia, dove insieme al collega Elia Fongaro diventa il primo velino della storia del programma.

La carriera di Pierpaolo Pretelli decolla dopo la partecipazione a Temptation Island e a Uomini e Donne. La grande occasione è arrivata con la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha attirato l’attenzione per la sua storia d’amore con l’influencer Giulia Salemi. Oggi i due hanno una relazione felice.

Pierpaolo Pretelli è innamorato di Ariadna Romero e i due hanno messo al mondo un bambino di nome Leo.

Non c’è dubbio che la storia d’amore con l’influencer italo-persiana sia una delle più importanti per Pierpaolo. Tuttavia, un’altra donna ha contribuito ai momenti più emozionanti della vita dell’ex velino. Si tratta della sua ex compagna, Ariadna Romero, dalla quale Pierpaolo ha avuto il piccolo Leonardo Pretelli. La nascita di Leo risale al 2017 ed è stata annunciata dall’ex gieffino sui social media con queste parole:

Io e tua madre ti abbiamo dato la vita, è tua e puoi farne ciò che vuoi, ma ricorda che noi saremo sempre qui per te.

Nonostante la fine della loro storia d’amore, il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero è più sereno che mai. La modella ha recentemente dichiarato che Pretelli è un padre amorevole e presente per il loro figlio, Leo, al quale dedica tutte le sue attenzioni. Sono molti gli scatti che Pretelli condivide sui social media e che ritraggono il rapporto speciale che lega padre e figlio.