Simone Gianlorenzi chi è l’ex marito di Stefania Orlando? Età, lavoro e figli

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è nato a Orvieto il 27 gennaio 1976. Musicista noto in Italia e all’estero, ha iniziato la sua carriera professionale molto presto, suonando la chitarra fin da bambino. Tuttavia, Simone non è solo un musicista, ma anche compositore, insegnante e arrangiatore. Nella sua carriera ci sono molte collaborazioni con artisti importanti come Anna Oxa, Anastacia, Biga e molti altri. Simone spazia agilmente in vari ambiti musicali, dal pop al rock, passando per il jazz e il funk.

Simone Gianlorenzi ha anche fatto parte di una band anni fa. Era il chitarrista degli “Orlando Furiosi”, una formazione musicale che ha tenuto diversi concerti nelle piazze italiane nel primo decennio degli anni 2000. Il nome della band nascondeva un destino. Nel 2008, proprio quando la sua band era ancora attiva, Simone ha incontrato Stefania Orlando.

I due si incontrano una sera a casa di amici e la spontaneità del ragazzo colpisce subito Stefania. Stefania si avvicinò a lui senza pensarci due volte e i due iniziarono una relazione che durò 11 anni. La relazione è stata poi suggellata dal matrimonio. Orlando, precedentemente sposato con Andrea Roncato, ha ottenuto il divorzio e ha sposato Simone il 1° luglio 2019.

Al matrimonio, che si è tenuto sulla spiaggia di Fregene con un dress code “total white”, hanno partecipato le rispettive famiglie, gli amici e alcuni colleghi vip della Orlando, tra cui Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso e Claudio Lippi. Grande assente del matrimonio invece Andrea Roncato, ex marito della Orlando, con il quale la conduttrice televisiva ha sempre mantenuto una buona amicizia, almeno fino a quando Roncato non ha sposato Nicole, la sua attuale moglie, decidendo da quel momento di allontanare Stefania dalla sua vita.

Simone è stato presentato a Stefania Orlando dall’amica Alessandra, poi scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno. Di Simone la Orlando dice: “In lui ritrovo quella parte razionale che aveva lei e che mi completa”.

Simone Gianlorenzi, da oltre 12 anni al fianco di Stefania Orlando, ha aiutato la moglie a superare uno dei momenti più difficili della sua vita. Qualche tempo fa, la showgirl aveva raccontato di voler farla finita dopo la morte dell’amica Alessandra. In un’intervista a Chi, Stefania ha raccontato: “Ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili, tanto che gli stessi medici, a un certo punto, scherzavano sulla mia patologia da trauma. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quanti esami e visite mediche a settimana”. Il chitarrista è sempre stato al suo fianco, anche nei momenti peggiori: “Non è stato facile starmi accanto in quei momenti e lui, con tutta la sensibilità del mondo, non mi ha mai giudicato, anzi: mi ha sempre sostenuto. È un uomo d’oro, speciale. Mi ha salvato la vita e mi ha salvato, soprattutto, dai tanti brutti pensieri che ho avuto negli ultimi anni”.

Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi non hanno figli. Hanno deciso di adottare. La conduttrice ha dichiarato che per la prima volta nella sua vita ha sentito un forte istinto materno. Questo nuovo impulso è cresciuto in lei giorno dopo giorno.

La coppia sta pensando di dare in affidamento un adolescente senza famiglia. Questo dimostra che sono molto uniti e che si preoccupano di prendersi cura di una vita umana. Entrambi hanno il bisogno di prendersi cura e di dare il loro amore a qualcuno che ne ha bisogno per primo.