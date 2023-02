Oroscopo Paolo Fox weekend 18 e 19 febbraio 2023

Ariete

Sarà il momento ideale per abbattere le barriere della tua mente ricercando argomenti che vanno oltre i limiti della ragione. Iscriviti a un corso di Kabbalah, numerologia o fisica quantistica e connettiti con altre realtà.

Toro

Il panorama astrale indica che la tua mente sarà dedicata alle questioni economiche e che hai ricevuto o stai per ricevere denaro extra. Ma non dovresti agire sotto l’influenza dell’ansia, né permettere loro di affrettarti a prendere decisioni.

Gemelli

Finché manterrai un atteggiamento flessibile e ti adatti alle circostanze, sarai in grado di neutralizzare qualsiasi energia negativa. Aspetta e sii cauto su qualsiasi decisione tu debba prendere. La fiducia in te stesso e nelle tue capacità sarà il tuo miglior alleato.

Cancro

La luna transita nella tua dodicesima casa e questo può farti sentire variazioni nel flusso di energia. I sogni e i pensieri verranno caricati di significati e messaggi dall’aldilà. Trova una guida spirituale che ti aiuti a interpretare i segni.

Leone

Tutti i tuoi amici si ricorderanno di te e avrai una pioggia di inviti. Un’attrazione pericolosa sorgerà a un compleanno o a un incontro sociale, ma per ora dovresti essere civilizzato. Evita di bere troppo perché se ti lasci trasportare ciecamente dal desiderio potresti pentirtene.

Vergine

In questo giorno dovrai adempiere a impegni un po ‘fastidiosi e interagire con persone ostili. Le incomprensioni nella sfera del lavoro saranno chiarite purché tu mantenga la coerenza tra ciò che dici, ciò che fai e mostri interesse per le tue attività.

Bilancia

Con la luna che transita il relativo segno dei Gemelli ti sentirai ottimista e pieno di entusiasmo. Ti metterai in contatto con i membri della famiglia in altre regioni e riceverai buone notizie. Allo stesso tempo, potrebbero sorgere piccoli ostacoli burocratici che ostacolano i tuoi affari legali.

Scorpione

La tua vita sessuale diventerà più importante. Ti piacerà di più se fluisci lasciando da parte le apparenze e l’ossessione per l’immagine, perché chi ti sta accanto deve accettarti così come sei, con le tue virtù, difetti e imperfezioni.

Sagittario

In amore passerai dal caldo al freddo, imparerai a stare in equilibrio e a stare con il calore di una via di mezzo. Non permettere ai tuoi parenti di offuscare la tua giornata con fastidiose interruzioni, instilla in loro l’esercizio del rispetto e un senso di adeguatezza.

Capricorno

Ti sentirai con le difese più basse e avrai alcuni disturbi di diagnosi difficile che nella maggior parte dei casi saranno di origine emotiva. Per sentirti meno vulnerabile sarà importante non deprimerti e coltivare il pensiero positivo.

Acquario

Sarà un’occasione ideale per godere dei semplici piaceri della vita, per vedere uno spettacolo che ti piace, per fare una gita romantica e per giocare con i tuoi figli o nipoti. Non lasciare che il tuo tempo libero sia rovinato da problemi di denaro.

Pesci

Le molteplici richieste dei tuoi parenti saranno difficili da sopportare. Gli impegni emotivi saranno all’ordine del giorno e la fantasia di fuggire verso un’isola paradisiaca sarà sempre più allettante. Ma, anche se ti costa, non smettere di occuparti dei bisogni della tua famiglia.