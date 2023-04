Avete mai visto la figlia di Antonia Liskova? Età, lavoro e padre

Antonia Liskova: Una stella brillante nel panorama della recitazione italiana

L’ascesa al successo di Antonia Liskova

Tutti conoscono Antonia Liskova, una delle attrici più amate e apprezzate nel panorama della recitazione italiana. Di origine slovacca e naturalizzata in Italia, Antonia Liskova ha avuto la possibilità di recitare in fiction di grande successo. Tra le tante non possiamo non citare:

Solo per Amore

Nero a metà

L’allieva

L’arrivo in Italia e gli anni difficili

La vita di Antonia Liskova non è sempre stata semplice. Lei stessa ha dichiarato che, dopo il suo arrivo in Italia, ha dovuto vivere per qualche anno da clandestina. Questo è quanto dichiarato a riguardo:

“Le frontiere non erano ancora così libere, quindi io ho vissuto un po’ di tempo da clandestina. Ho dovuto firmare contratti per poter lavorare e per poter rimanere qui. Ho dovuto dimostrare di essere in grado di vivere qui senza pesare sullo Stato, come straniera.”

La vita privata di Antonia Liskova: amore e famiglia

Per quanto riguarda la sua vita privata, c’è da dire che oggi Antonia Liskova vive felicemente la sua vita al fianco di Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak. Prima di Gabriele Guidi, Antonia Liskova è stata sposata con il chirurgo plastico Luca Ferrarese.

La figlia Liliana Ferrarese

Dal loro amore è nata una bellissima figlia, Liliana Ferrarese, nata nel 2005. Riguardo la ragazza non si hanno molte informazioni a riguardo, dal momento che Antonia Liskova cerca di vivere il suo privato nel massimo della riservatezza, cercando dunque di far rimanere privata non solo la sua privacy ma anche quella della sua famiglia.

L’amore con Gabriele Guidi e la nuova famiglia allargata

Come già anticipato, dopo la fine del matrimonio con Luca Ferrarese, Antonia Liskova ha incontrato e si è innamorata perdutamente di Gabriele Guidi. L’uomo ha una figlia della stessa età di Liliana con cui sembra andare molto d’accordo. A riguardo, Antonia Liskova ha affermato: