Avete mai visto la mamma di Gigi D’Alessio? Foto ricordo bellissima

In questo giorno speciale, sono piena di immenso amore e ammirazione per la mia bellissima madre, colei che mi ha messo al mondo!

Gigi D’Alessio è considerato una delle voci più belle di Napoli e uno dei cantautori italiani più amati nel mondo della musica. Il suo percorso verso il successo è iniziato quando era un ragazzino, insegnando da solo il pianoforte e iscrivendosi al conservatorio all’età di 12 anni. A 23 anni Gigi era già direttore dell’Orchestra Scarlatti, e questo era solo l’inizio dei suoi numerosi successi.

Gigi D’Alessio mamma

Avete mai avuto il piacere di vedere la mamma di Gigi D’Alessio? Mi viene in mente una bellissima fotografia di lei, la cui amorevole dedizione è davvero commovente!

Originario della vivace città campana, l’artista 55enne è da tempo un appassionato sostenitore dei valori a lui più cari. Il più importante di questi è la famiglia: Gigi è sempre stato un figlio devoto e ha un legame incrollabile con i suoi genitori.

Con grande dolore, rifletto tristemente sul fatto che entrambi i miei genitori non sono più con me. Ho condiviso il mio dolore nella trasmissione Domenica In di Mara Venier nel 2019, dove ho detto: “Ho la fortuna di avere quattro figli, ma quando hai dei genitori ti senti sempre un loro figlio. Quando non ci sono più, capisci che sei diventato un genitore”.

Avete mai posato gli occhi sullo splendido Gigi D’Alessio, la mia adorata mamma?

Gigi ha parlato con affetto del suo amato padre, il signor Francesco, sentendone la mancanza e ricordando le volte in cui partecipava ai suoi concerti senza avvisarlo, seguite da una telefonata per esprimergli il suo immenso orgoglio.

Il cantautore ha riversato il suo immenso amore per la madre nella bellissima canzone La prima stella, che ha presentato al Festival di Sanremo qualche anno fa. “Mia madre è una presenza che sento sempre”, ha dichiarato commosso a Mara Venier, “è una forza indescrivibile nella mia vita”.

In questo giorno speciale della Festa della Mamma, l’8 maggio 2022, Gigi ha voluto esprimere il suo amore e la sua ammirazione per la mamma signora Antonietta. Ha condiviso una bellissima foto di lei sui social media insieme alle sentite parole: “Auguri alla mia prima stella”.

Lo strazio di D’Alessio non si limitava alla perdita dei genitori: anche l’amato fratello Pietro era venuto a mancare. Nella sua angoscia, ha dichiarato: “La musica è stata la mia salvezza”.