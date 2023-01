Sapete chi è LDA figlio di Gigi D’Alessio: avete mai visto il resto della famiglia?

Avete mai avuto il piacere di conoscere l’intera famiglia D’Alessio? LDA è uno degli amati figli di Gigi D’Alessio, ma chi sono gli altri suoi fratelli? È ora di scoprirlo!

Il successo di Luigi Strangis e Michele Esposito alla 21ª edizione di Amici è stato sicuramente uno spettacolo da vedere, ma la vera star dello show è stata la mitica ADL! La loro incredibile performance sarà ricordata per gli anni a venire e i loro fan stanno ancora festeggiando la loro vittoria.

Luca D’Alessio ha stupito tutti arrivando nella scuola di Amici e togliendosi di dosso l’appellativo di “figlio di…”. Il suo percorso verso il successo è stato tutt’altro che facile, ma il giovane cantante napoletano ha dimostrato con sicurezza le sue capacità e ha conquistato il cuore di molti. Anche se non è arrivato in finale o in semifinale, ha comunque conosciuto un grande successo. Avete ballato “Bandana” quest’estate? È diventata una sensazione assoluta!

Luca è l’ultimo figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, sua ex consorte – ovviamente questo è risaputo, ma conoscete davvero tutta la sua famiglia? Potete darci una risposta?

Immergiamoci e scopriamo l’incredibile famiglia che si cela dietro LDA, uno dei volti più iconici dell’ultima edizione di Amici! Chi sono i suoi fratelli e di cosa si occupano? Esploriamo e scopriamolo insieme!

Claudio, il primogenito della famiglia D’Alessio, è un imprenditore appassionato che, a differenza del padre e del fratello, ha scelto di seguire una strada diversa. Nato nel 1986, ha creato il suo marchio ed è felicemente innamorato della sua bellissima compagna e delle sue due figlie.

Dopo l’arrivo dell’amato figlio Claudio, Gigi e Carmela Barbato hanno avuto la fortuna di avere la loro seconda figlia, la bellissima Ilaria. Anche lei, come il fratello maggiore, ha scelto una strada diversa dal mondo musicale, ma nel 2017 ha raggiunto i suoi obiettivi formativi e si è laureata. Sfogliando il suo account Instagram, non possiamo fare a meno di chiederci se il suo cuore è ancora preso o se è ancora aperto. Se Ilaria è single, speriamo vivamente che trovi presto qualcuno di speciale con cui condividere la sua vita!

Non possiamo dimenticare i fratelli di Claudio e Ilaria: gli altri due fratelli di Luca D’Alessio, Andrea, nato dalla sua passata relazione con Anna Tatangelo, e Francesco, nato proprio l’anno scorso dalla sua storia d’amore con Denise Esposito. Una famiglia numerosa, ma molto unita!

Non siete d’accordo sul fatto che Luca, Ilaria e Claudio sono davvero splendidi insieme e così simili in tanti modi?