Avete mai visto la casa di Gigi D’Alessio? Foto

Preparatevi a rimanere sbalorditi quando vedrete la casa del famoso cantautore Gigi D’Alessio!

Gigi D’Alessio è adorato dai fan di tutta la scena musicale italiana! La sua carriera è un fulgido esempio di successo, iniziata come pianista dell’iconico Mario Merola – il “re della scena napoletana” – che gli ha concesso un biglietto d’oro per il mondo della musica.

D’Alessio ha raggiunto la vetta dell’industria musicale negli anni 2000, quando ha partecipato al Festival di Sanremo con la sua indimenticabile hit “Non dirgli mai”. Oltre a essere un celebre musicista, è stato anche un popolare volto televisivo, ospite e giudice di vari programmi.

Forse conoscete bene l’illustre carriera di D’Alessio, ma sicuramente non avete visto la sua casa mozzafiato. Dopo aver lasciato la sua terra, il talentuoso cantautore risiede ora nella romantica città di Roma. Fino a poco tempo fa, l’artista viveva con la sua ex compagna Anna Tatangelo e il loro figlio, ma ora sembra che viva da solo, anche se ha una nuova compagna che aspetta un bambino.

Non abbiamo ancora avuto modo di sperimentare di persona la grandiosità della casa di Gigi, ma sappiamo che è uno spettacolo da vedere dalle foto e dai video condivisi sui social media! La casa è a dir poco sontuosa, con un design moderno e prevalentemente in bianco e nero. Anche se alcuni tifosi del Napoli potrebbero non essere contenti di questa combinazione, sappiamo che il bianco e il nero sono i colori più popolari per l’arredamento della casa. Senza contare che il bianco è la tonalità perfetta per far entrare molta luce!

La casa di D’Alessio vanta una caratteristica notevole, condivisa da molti suoi colleghi di talento. La sua casa ha un’intera sezione dedicata alla musica: un vero e proprio studio dove il cantante trascorre innumerevoli ore per realizzare i suoi capolavori musicali.