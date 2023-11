Avvocata milanese perseguitata dall’ex. L’uomo aveva cercato di acquistare acido e le aveva scritto “Puoi vedermi se guardi intorno”

Una Storia di Stalking a Milano

Una drammatica vicenda si è svolta recentemente a Milano, dove un uomo di 33 anni è stato arrestato per stalking nei confronti della sua ex fidanzata, un’avvocata milanese. Questa storia mette in luce la rilevanza dell’escalation dei comportamenti ossessivi, dei reati gravi e delle misure di protezione essenziali per le vittime di stalking.

Escalation di Comportamenti Ossessivi





I Carabinieri di Milano hanno condotto un’indagine approfondita che ha rivelato un pattern allarmante di comportamenti ossessivi da parte dell’uomo. Questi comportamenti includevano minacce, tentativi di controllo e vandalismo. In particolare, l’uomo aveva tentato di procurarsi acido, causando timori di un possibile attacco alla sua ex fidanzata. Inoltre, aveva pubblicato foto e commenti offensivi sui social media della vittima e aveva vandalizzato la sua abitazione, danneggiando persino il materasso, il divano e il letto.

Indagini Dettagliate e Gravi Reati

Gli inquirenti hanno ricostruito numerosi episodi di stalking che avevano terrorizzato la vittima. Dopo la fine della loro relazione, l’uomo aveva inviato messaggi intimidatori, talvolta addirittura da numeri esteri, minacciando la donna e sostenendo di seguirla costantemente. Aveva anche commesso furti d’identità online attraverso i social media della vittima, effettuando acquisti non autorizzati e apportando modifiche denigratorie. La situazione era diventata così grave che l’uomo aveva persino tentato di controllare i movimenti della donna attraverso la piattaforma Airbnb, richiedendo inoltre che rinunciasse ai suoi viaggi e hobby.

Misure di Protezione e Sicurezza

L’arresto dell’uomo rappresenta un passo cruciale nella tutela della sicurezza e dell’integrità della donna. Questo caso sottolinea l’importanza vitale delle misure di protezione messe a disposizione delle vittime di stalking. La situazione solleva anche preoccupazioni sull’escalation della violenza in casi di stalking e sulla necessità di un intervento tempestivo e deciso da parte delle autorità competenti per proteggere le vittime e prevenire tragedie future.