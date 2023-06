Ballando con le Stelle: Il Terremoto Nella Giuria Svelato da Milly Carlucci - Controcopertina

La celebre Milly Carlucci getta una luce inaspettata sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle, svelando un cambiamento potenzialmente sismico nella giuria. Con le novità che si profilano all’orizzonte, la nuova stagione si preannuncia esaltante e imprevedibile.

Il Palcoscenico è Pronto: La Nuova Edizione Prende Forma

Le luci del palco sono pronte per illuminare i nuovi volti e le sorprendenti partnership in Ballando con le Stelle. Milly Carlucci e il suo team stanno lavorando senza sosta per garantire un’altra stagione entusiasmante del programma di punta su Rai 1. Come i fan ben sanno, il programma vede vip e ballerini professionisti che si sfidano a suon di passi di danza, da ritmi latino-americani al tango.

La data di inizio tanto attesa è stata fissata per sabato 21 ottobre 2023, con Milly Carlucci che continuerà a deliziare il pubblico ogni sabato sera. Tra i rumors che circolano, si vocifera che Marcell Jacobs e sua moglie, precedentemente ospiti dello show, potrebbero partecipare come concorrenti.

Milly Carlucci Scuote le Fondamenta della Giuria

La conduttrice non ha perso tempo nel fare chiarezza sui cambiamenti che stanno avvenendo dietro le quinte. Durante una recente apparizione a Da noi a Ruota Libera con Francesca Fialdini, Carlucci ha svelato la ‘bomba’ riguardante la giuria: “Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata”.

Selvaggia Lucarelli: Destino Incerto?

Una figura chiave in bilico potrebbe essere Selvaggia Lucarelli, la cui presenza nel programma spesso divide il pubblico. Nell’ultima edizione, la giornalista è stata al centro di molteplici polemiche e scontri con i colleghi. Milly Carlucci ha sottolineato che la giuria non è stata confermata a causa del lavoro in corso sulla selezione del cast. “Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto”.

Selvaggia Lucarelli, tuttavia, ha dichiarato in un’intervista con Chi di essere stata confermata. “Ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata” ha dichiarato. Questo mistero alimenta la curiosità: sarà confermata o no?

Un Futuro Avvolto nel Mistero

Che ne sarà di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino? Al momento è difficile dirlo, ma una cosa è certa: la prossima stagione di Ballando con le Stelle si preannuncia come un cocktail emozionante di novità e suspense. Rimanete sintonizzati per scoprire cosa accadrà sul palcoscenico più danzante d’Italia!