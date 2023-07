Barbara D’Urso: La sua immagine e le reazioni increduli dei fan

Nonostante l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso continua ad essere attiva su Instagram, condividendo momenti della sua vita e aprendosi con i suoi follower. Recentemente, dopo la notizia della sua partenza dalla rete televisiva che ha ospitato il suo programma per anni, ha rilasciato un’intervista in cui ha espresso la sua amarezza per non aver potuto salutare il suo pubblico come avrebbe voluto.

La dolce estate di Barbara D’Urso: Relax e amicizia

Mentre Pomeriggio Cinque si prepara per la stagione successiva con una nuova conduttrice e un trasferimento da Milano a Roma, Barbara D’Urso sta godendo di un’estate di relax nella sua villa circondata dal verde e dai suoi amici di sempre. Tra passeggiate, aperitivi, cene e visite all’orto, sta apprezzando la bellezza della natura e condivide questi momenti con i suoi follower su Instagram, usando l’hashtag “colcuore” che le è caro.

Barbara D’Urso: Critiche al suo look a 65 anni

Tuttavia, alcuni utenti sui social media hanno espresso sorpresa e critica per il look di Barbara D’Urso nelle foto pubblicate. Indossando una camicia bianca, shorts cortissimi e stivali, la conduttrice è apparsa giovane e in forma, nonostante i suoi 66 anni. Molti hanno notato il suo fisico impeccabile, che cura con costanza, ma alcuni hanno sottolineato che l’inquadratura sulle sue cosce era “evitabile”.

Barbara D’Urso continua a far parlare di sé anche al di fuori di Mediaset, mantenendo un forte seguito sui social media. Mentre si gode l’estate nella tranquillità della sua villa, affronta anche le critiche e le reazioni dei fan increduli riguardo al suo look giovanile. La sua immagine rimane un argomento di discussione tra sostenitori e detrattori, dimostrando ancora una volta l’attenzione che suscita la sua presenza nella vita pubblica.