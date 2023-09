Barbara D’Urso lancia una sfida a Myrta Merlino: cosa accadrà sul palco di Pomeriggio 5?

Mentre ci avviciniamo all’inizio della nuova stagione di Pomeriggio 5, un’aria di cambiamento si fa sentire. Per la prima volta in mesi, Barbara D’Urso decide di rompere il silenzio e condividere i suoi pensieri su Instagram. Un messaggio che è stato accolto con cuori e applausi dai suoi numerosi seguaci. Barbara scrive: “Tra pochi giorni prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio5, la prima senza di me.”

Barbara D’Urso è stata il volto di Pomeriggio5 per ben 15 anni, contribuendo a creare e curare con dedizione il programma. È stata una lunga e incredibile avventura, durante la quale ha condotto interviste politiche, affrontato importanti questioni sociali e accompagnato il pubblico attraverso i momenti bui della pandemia. Barbara ha sottolineato l’importanza del suo impegno costante e della sua fedeltà all’azienda, seguendo le direttive aziendali fino all’ultima puntata di quest’anno.

Un elemento che ha caratterizzato la gestione di Pomeriggio5 è stato un budget limitato. Barbara ha sottolineato che la capacità di fare di più con meno è stata una delle sue forze nell’azienda. Nonostante le sfide, Barbara e il suo team hanno ottenuto un alto livello di ascolto, con una media stagionale del 16%, raggiungendo punte superiori al 20%. Hanno affrontato le sfide, compresa la trasmissione senza pubblico.

Con un tono di avvertimento, Barbara ha rivelato che le redini di Pomeriggio5 sono state consegnate a Myrta, la nuova conduttrice. Questa transizione comporterà significativi cambiamenti, tra cui uno studio più grande, la presenza di un pubblico dal vivo e una durata estesa di mezz’ora, iniziando prima del concorrente diretto. Barbara è convinta che queste modifiche porteranno benefici all’ascolto e al programma in generale.

Il futuro di Pomeriggio5 si preannuncia entusiasmante, con una nuova guida al timone e una serie di novità che promettono di mantenere alta l’attenzione del pubblico. Resta da vedere come Myrta Merlino affronterà questa nuova sfida e come il programma si evolverà sotto la sua conduzione.