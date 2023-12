Behice di Terra Amara è sposata nella vita reale? La verità sulla vita privata di Esra Dermancıoğlu

Esra Dermancıoğlu: L’Attrice Internazionale di Terra Amara: Esra Dermancıoğlu, conosciuta come Behice Hekimoğlu nella popolare serie turca “Terra Amara,” sta guadagnando sempre più fan oltre i confini turchi. Scopriamo se è sposata e qualcosa di più sulla sua vita privata.

I Primi Passi nell’Arte e nella Recitazione : Nata nel 1968, Esra Dermancıoğlu ha radici artistiche nella sua famiglia, essendo la nipote di Zeynel Abidin Cümbüş, un famoso liutaio. La sua formazione inizia a Istanbul, presso la Pierre Loti High School, e prosegue in Svizzera al Franklin College. La passione per la recitazione la porta a frequentare lo Studio Actors di Şahika Tekand e a prendere lezioni di canto al conservatorio di Derya Alabora. La sua dedizione la porta anche a studiare all’estero. Il suo debutto nella recitazione è avvenuto grazie a Gülse Birsel.

La Carriera di Esra nel Cinema e in Televisione : Esra Dermancıoğlu fa il suo debutto in televisione nel 2008 con la serie “Sen Harikasin.” Da allora, ha recitato in numerose serie televisive, tra cui “Fatmagül’ün Suçu Ne?,” “Muhtesem Yüzyil: Kösem,” e ovviamente “Terra Amara.” La sua versatilità l’ha portata anche sul grande schermo, dove ha recitato in film come “Moral Bozuklugu ve 31,” “Kadin Isi Banka Soygunu,” e “Ayla – La figlia senza nome.”





La Vita Privata di Esra Dermancıoğlu : Nonostante il successo nella carriera, la vita sentimentale di Esra Dermancıoğlu è stata altalenante. Si è sposata con un uomo, la cui identità è rimasta privata. Dal loro matrimonio è nata Refia nel 2004, che ha seguito le orme della madre nel mondo della recitazione. Tuttavia, la loro relazione ha attraversato momenti difficili, soprattutto quando il marito ha mostrato disaccordo sulla carriera di Esra come attrice. Questa divergenza di visioni ha portato alla fine del loro matrimonio.

La storia di Esra Dermancıoğlu, sia nella carriera che nella vita personale, è un’esempio di determinazione e perseveranza. Mentre continua a intraprendere sfide nel mondo dello spettacolo, la sua vita privata ha conosciuto alti e bassi, dimostrando che la celebrità può comportare sacrifici personali. La sua interpretazione di Behice in “Terra Amara” continua a conquistare il pubblico internazionale.