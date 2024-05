Andreas Muller e la nuova paternità: “Veronica Peparini non reagiva dopo il parto, mi sono spaventato”

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno condiviso la gioia e le sfide della loro nuova vita con le gemelle Penelope e Ginevra, raccontando l’esperienza della gravidanza e del parto e il coinvolgimento dei figli di Peparini dalla precedente relazione.





Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati ospiti nel salotto di Verissimo questa domenica, 19 maggio. La coppia ha recentemente dato il benvenuto alle gemelle, Penelope e Ginevra, e ha parlato con Silvia Toffanin della loro vita insieme ai figli di Peparini, nati dalla precedente relazione con Fabrizio Prolli. Hanno condiviso le emozioni e le sfide della gravidanza e del parto, rivelando come la loro vita sia cambiata dopo l’arrivo delle nuove arrivate.

Andreas Muller ha raccontato la grande felicità che sta vivendo dopo la nascita delle gemelle. “Ho questo sorriso da un mese e mezzo, sono molto contento”, ha dichiarato il ballerino. Veronica Peparini ha aggiunto: “Pensavo fosse stato peggio con quattro figli. Va tutto bene, non siamo incasinati. Andreas è bravissimo, vuole fare tutto lui, è un mammo”.

Andreas ha anche descritto il momento del parto: “Non avendo esperienze mi baso su ciò che sento. Avevo una responsabilità immensa quando sono nate. Quando l’ostetrica ha preso la prima bimba, mi ha chiesto ‘Come si chiama?’. Temevo di confondermi, invece ho fatto bene. Mi è venuta un po’ di ansia. Ho assistito al parto, non sono svenuto. Però lei non reagiva, fissava il vuoto e mi sono spaventato”.

Veronica ha ricordato la difficoltà della gravidanza, definendo le gemelle un vero miracolo: “Loro sono un miracolo. A volte devo ancora rendermene conto. Quando sono nati i primi due figli, ero piccola. Oggi sono più consapevole, cosciente, e sto vivendo in maniera diversa”.

L’ex ballerino di Amici ha riflettuto sul cambiamento che la nascita delle gemelle ha portato nella sua vita: “Per me è una vittoria. Ho vissuto il lavoro in maniera frustrante, competitiva. Loro mi portano a rinascere e a ridare valori diversi alle cose, alla vita. Sembra strano e scontato, ma io sono rinato con loro, mi sento diverso”.

Le gemelle sono nate nel giorno di San Salvatore, il nome dello zio di Andreas che è recentemente scomparso. Tra le lacrime, Andreas ha confessato: “Lui era molto importante per me. Pensavo di stare male, ma ho affrontato la sua morte in modo positivo. Questa è la prima volta che piango. Fu il primo a sapere della gravidanza, pensai che se ne sarebbe andato con il sorriso. E loro sono nate nel giorno del suo onomastico. Quando accadono queste cose, mi arriva il pensiero che c’è qualcosa di più grande”.

Silvia Toffanin ha poi invitato in studio i quattro figli di Veronica Peparini, due dei quali nati dalla relazione con Andreas Muller. La famiglia si è riunita a Verissimo: “Olivia è una femminuccia, mi aiuta ma ha il suo caratterino. Lei è brava, è dolce, è buona”. Daniele, il più grande, ha rivelato di suonare spesso la chitarra per le nuove sorelle gemelle, mentre Olivia balla e spesso fa lezione con la mamma e il compagno. Silvia Toffanin ha poi preso in braccio Penelope: “Se mi vede mia figlia, mi chiede una sorellina”.

La puntata di Verissimo ha offerto uno spaccato intimo e sincero della vita di Veronica Peparini e Andreas Muller, mostrando al pubblico le gioie e le difficoltà di una famiglia allargata e il potere dell’amore e della rinascita personale.