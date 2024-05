Mara Venier apre “Domenica In” con un omaggio a Franco Di Mare, ma il pubblico si divide

La puntata di “Domenica In” del 19 maggio 2024 ha visto Mara Venier dedicare un tributo a Franco Di Mare, il giornalista Rai recentemente scomparso. Questo gesto, però, ha suscitato polemiche online.





Nella puntata odierna di “Domenica In”, trasmessa su Rai 1, Mara Venier ha voluto aprire il programma con un toccante omaggio a Franco Di Mare, il rinomato giornalista Rai deceduto il 17 maggio all’età di 68 anni a causa di un tumore. La conduttrice, visibilmente commossa, ha espresso il suo profondo dolore e la sua ammirazione per Di Mare, definendolo un “amico e un grande lavoratore”. Per onorare la sua memoria, è stato mandato in onda un filmato che riassumeva i momenti salienti della sua carriera.

Dopo l’omaggio, Venier ha lanciato la pubblicità, preparandosi per un successivo tributo a Raffaella Carrà. Tuttavia, questo gesto non è stato accolto positivamente da tutti. Molti spettatori e utenti dei social media hanno espresso il loro disappunto, criticando quella che hanno percepito come un’ipocrisia da parte della Rai.

Le critiche del web: accuse di ipocrisia alla Rai

La reazione negativa all’omaggio di Mara Venier non è stata diretta alla conduttrice stessa, ma piuttosto alla Rai. Numerosi utenti hanno ricordato come Franco Di Mare avesse apertamente criticato la dirigenza Rai durante un’intervista con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”. Di Mare aveva denunciato di sentirsi abbandonato dall’azienda e lamentato il rifiuto di fornire il suo stato di servizio, documentando i luoghi dove aveva lavorato e gli incarichi ricoperti.

L’alterazione del palinsesto per commemorare la sua scomparsa e gli omaggi successivi sono stati percepiti da alcuni come una contraddizione rispetto alle dichiarazioni pubbliche di Di Mare. Ecco alcuni dei commenti apparsi su X (ex Twitter):

“Ipocrisia a livelli stratosferici da parte della Rai. Prima ignorano le lamentele di Di Mare e ora piangono la sua scomparsa. #DomenicaIn #Rai” – @LaVeritaDura

“Mara Venier fa quello che può, ma vedere la Rai fare tutti questi omaggi dopo come hanno trattato Di Mare in vita è difficile da digerire. #FrancoDiMare #DomenicaIn” – @CriticoPensante

“Non riesco a prendere sul serio questi omaggi. Di Mare ha detto chiaramente come stavano le cose, e ora sembrano tutti suoi amici. #Ipocrisia #DomenicaIn” – @WatcherOnTheWall

“Mara Venier in lacrime, ma la Rai dovrebbe riflettere sulle proprie azioni passate prima di fare questi omaggi. #FrancoDiMare #Rai” – @IronicViewer

Il dibattito continua

Queste polemiche mettono in luce il difficile equilibrio tra il dovere di onorare una figura importante della televisione italiana e il rischio di apparire incoerenti rispetto alle dinamiche interne all’azienda. Mentre il ricordo di Franco Di Mare continua a suscitare intense emozioni, il dibattito sul trattamento riservato ai dipendenti Rai rimane acceso.

Nel frattempo, Mara Venier e la produzione di “Domenica In” non hanno ancora risposto alle critiche. Tuttavia, è evidente che il tributo a Di Mare ha aperto un dibattito più ampio sulle politiche interne della Rai e sulla gestione delle relazioni con i propri dipendenti.