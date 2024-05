Alfonso Cerreto, giovane di 20 anni, perde la vita in un tragico ribaltamento d’auto

Alfonso Cerreto, un ragazzo di 20 anni originario di Maddaloni, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto questa notte a Caserta.





Questa notte, un tragico incidente stradale ha coinvolto Alfonso Cerreto, un giovane di 20 anni di Maddaloni. Cerreto stava guidando la sua Peugeot sulla Strada Statale 7, nel territorio di Caserta, quando ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento. L’auto si è ribaltata violentemente, provocando un impatto così forte da sbalzare il ragazzo fuori dall’abitacolo, facendolo precipitare in una scarpata sottostante. La dinamica esatta dell’incidente è ancora poco chiara, e le autorità stanno indagando per determinare le circostanze precise di quanto accaduto.

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenuti sul luogo utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per raggiungere Alfonso Cerreto nella scarpata. Nonostante gli sforzi dei soccorritori e l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, non è stato possibile salvare la vita del giovane. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, causato dalle gravi ferite riportate nell’impatto. La polizia è giunta sul posto per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, cercando di fare luce sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

La notizia della morte di Alfonso Cerreto ha profondamente scosso la comunità di Maddaloni. La famiglia del ragazzo è circondata dall’affetto e dal sostegno dei concittadini, che in queste ore si stringono nel dolore per la tragica perdita. Cerreto era molto conosciuto e apprezzato nella sua città natale, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano. Messaggi di cordoglio e vicinanza sono stati espressi da amici, parenti e membri della comunità, mentre le autorità locali promettono di fare tutto il possibile per chiarire le circostanze dell’incidente e rendere giustizia alla memoria del giovane.

Il sindaco di Maddaloni ha espresso il proprio dolore in un messaggio pubblico, dichiarando che la città intera è vicina alla famiglia di Alfonso in questo momento di incommensurabile sofferenza. Numerose associazioni locali hanno già organizzato una veglia in memoria del giovane, unendosi nel lutto che ha colpito tutta la comunità.

Questo tragico evento mette ancora una volta in luce l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di misure preventive per evitare simili tragedie in futuro. Le autorità continuano a lavorare per chiarire ogni dettaglio dell’incidente e garantire che episodi del genere non si ripetano.