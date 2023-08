Boss malavitoso Messina Denaro in peggioramento: ultimo controllo medico

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, noto boss malavitoso, continuano a destare preoccupazione. L’uomo, da tempo malato di tumore, ha recentemente affrontato un ennesimo controllo medico all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. La situazione è così delicata che l’ospedale è stato completamente blindato e scortato da un imponente dispiegamento di forze dell’ordine lungo il percorso. Vediamo nel dettaglio gli aggiornamenti sulla sua salute e i motivi di questa nuova visita.

Sottoposto a una Nuova Tac

Secondo le informazioni disponibili, Matteo Messina Denaro ha fatto ingresso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per sottoporsi a una programmata visita di controllo, durante la quale è stato eseguito un esame di Tac. Questa pratica è diventata ormai abituale per il boss, considerando le precarie condizioni della sua salute.

Un Ospedale Blindato per il Boss

La presenza di Matteo Messina Denaro all’ospedale è stata notata grazie all’eccezionale dispiegamento di forze dell’ordine che lo ha accompagnato e alla forte sicurezza presente in loco. Il padiglione “ex G8” del San Salvatore è stato completamente blindato per garantire la massima sicurezza durante gli accertamenti medici. Data la pericolosità del soggetto, è necessaria un’ingente scorta di forze dell’ordine ogni volta che è richiesta una cura o visita non somministrabile nel supercarcere di Preturo, dove attualmente è detenuto.

Nuovi Accertamenti all’Orizzonte

Dato il persistente e preoccupante peggioramento delle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, non si esclude che potrebbe essere necessario un nuovo ricovero ospedaliero per ulteriori accertamenti. La situazione appare delicata e richiede un’attenzione costante.

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro rimangono motivo di apprensione e l’ennesimo controllo medico effettuato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila conferma l’urgenza di monitorare attentamente il suo stato di salute. L’attività delle forze dell’ordine e l’alto livello di sicurezza dimostrano la gravità della situazione. Aspettiamo con apprensione ulteriori sviluppi e speriamo che le cure mediche possano contribuire a una possibile stabilizzazione della sua condizione.