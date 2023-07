Brenda Cuomo, scomparsa a Salerno ritrovata a Napoli: è viva e sta bene. «Rintracciata nella sua auto» - Controcopertina

Una meravigliosa notizia arriva per Brenda Cuomo, la giovane di 23 anni di Pellezzano (Salerno) di cui si erano perse le tracce dal venerdì sera. La ragazza è stata ritrovata viva e in buone condizioni a Napoli, a bordo della sua auto, grazie agli sforzi congiunti dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

La famiglia di Brenda, che aveva denunciato la sua scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Salerno Mercatello, è stata immediatamente informata del ritrovamento della giovane.

L’appello disperato della mamma

La madre di Brenda, Monica Iannicelli, aveva lanciato due appelli disperati alla figlia, a distanza di alcune ore. Su Facebook, scriveva: «Mi basta sentire solo la tua voce! Ti prego anima mia non lasciarmi così! Qualsiasi cosa la sistemiamo insieme come sempre…chiamami ti scongiuro!!!». Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, si è unito agli appelli della madre, invitando chiunque avesse informazioni a contattare i numeri forniti dal Comune.

Continuano le ricerche

Le ricerche per Brenda continuano senza sosta, con i Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino sul caso. È giunta una segnalazione sulla presunta presenza della ragazza venerdì sera a Montoro, comune confinante con Salerno e non lontano da Pellezzano, dove si stava svolgendo una sagra. Tuttavia, al momento la segnalazione non ha trovato riscontri.