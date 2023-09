Brutale linciaggio in strada: tenta di scippare una vecchietta e viene massacrato di botte dai passanti!

In una drammatica giornata a Roma, un tentativo di scippo ha portato a una violenta reazione da parte dei passanti, trasformando una rapina sventata in una situazione fuori controllo.

Il Tentativo di Scippo

Tutto è accaduto giovedì mattina, in via Manfredonia, nel quartiere Quarticciolo a Roma. Un rapinatore ha cercato di strappare la borsa a una anziana signora per derubarla. La scena è stata ripresa da una residente affacciata al balcone, che ha documentato l’episodio con il suo smartphone. Il video è stato successivamente diffuso su Instagram da Welcome To Favelas.

Nel filmato, si può vedere il rapinatore trascinato e brutalmente picchiato da due passanti con una violenza inaudita, facendo sballottare il suo corpo da una parte all’altra della strada. Col passare dei secondi, sempre più persone si uniscono alla furia della folla, colpendo l’uomo con calci, spintoni e pugni. Uno dei presenti usa un casco con violenza, colpendo ripetutamente la nuca del malcapitato.

Da Rapina a Massacro

Quello che inizialmente sembrava essere un tentativo di rapina sventato è rapidamente sfuggito di mano, trasformandosi in un vero e proprio massacro. La folla inferocita non sembrava intenzionata a lasciar andare il rapinatore, nonostante alcuni cercassero di fermare la violenza e pregarono di non uccidere il ladro.

La donna che riprendeva la scena dal suo balcone urlava parole offensive e bestemmie, principalmente rivolte al rapinatore. Successivamente, si unì alla folla inferocita, urlando: “Ma ve rendete conto ndo vivemo!!?! Quella è la macchina de mi fija, ahò! Allontanatevi dalla macchina de mi fija…”

Indagini in Corso

Secondo quanto riportato dalle indagini dei carabinieri della Compagnia Casilina, la vittima sembrerebbe essere un giovane indiano di 26 anni che aveva preso di mira una anziana donna di 90 anni per derubarla. Attraverso il video, i militari stanno cercando di identificare gli autori del brutale pestaggio, anche se il video è stato sfocato per proteggere l’identità dei presenti.