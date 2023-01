Calciomercato Roma, Zaniolo pronto a lasciare i giallorossi?

Zaniolo potrebbe lasciare la Roma già all’inizio del nuovo anno! Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante giallorosso è pronto a salutare questa sessione di mercato, visto che la sua stagione attuale è stata tutt’altro che positiva. Nonostante la fiducia incondizionata di Mourinho, il giovane non riesce più a dimostrare la stessa brillantezza che lo ha reso uno dei talenti più promettenti d’Italia.

Con il contratto in scadenza nel 2024, il club e Zaniolo non sono riusciti a trovare un accordo per il prolungamento. Se non si trova una soluzione in tempi brevi, il giocatore potrebbe partire a un prezzo molto più basso del previsto. Per garantire la soddisfazione di tutti, Pinto, con l’approvazione di Mourinho e Zaniolo, sta lavorando duramente per trovare una soluzione che vada bene per tutti.

La Roma chiede con insistenza tra i 35 e i 40 milioni di euro per la cessione di Zaniolo e ci sono già diverse squadre in lizza per l’attaccante. Non è un segreto che la Juventus abbia messo gli occhi su di lui da un po’ di tempo e potrebbe inserirsi nella corsa.

Zaniolo è amato in tutto il mondo, soprattutto in Inghilterra, dove West Ham e Tottenham hanno espresso il desiderio di acquistarlo! Il tempo è fondamentale: la Roma ha solo dieci giorni per trovare un acquirente e un potenziale sostituto.