Cambio di guardia in vista? Giletti favorito per sostituire De Girolamo!

I vertici di Rai 2 potrebbero mettere fine alla conduzione di Nunzia De Girolamo nel programma “Avanti Popolo!”. I dati Auditel hanno svelato un insuccesso nelle prime tre puntate del programma, determinando un ascolto non soddisfacente e sollevando domande riguardo al futuro della trasmissione.

Un Cambio Necessario?

Le voci su un potenziale arresto anticipato del programma circolano da tempo. Tuttavia, una recente indiscrezione ha agitato i dirigenti di viale Mazzini, suggerendo l’ipotesi di sostituire De Girolamo con un nome di rilievo.

Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia, il primo candidato a sostituire la conduttrice potrebbe essere Massimo Giletti. Il suo ritorno in prima serata su Rai 3, sebbene l’accordo con la tv di Stato non sia ufficializzato, potrebbe essere valutato positivamente, soprattutto dopo la partenza di volti noti verso altre emittenti, come Bianca Berlinguer e Fabio Fazio.





Alternative in Discussione

Sempre secondo Dagospia, una seconda opzione potrebbe essere Antonello Piroso, noto conduttore seguito su Virgin Radio. Il suo recente intervento in “Avanti Popolo” ha apprezzato molti spettatori. Non va trascurato il legame stretto di Piroso con la premier Giorgia Meloni, un fattore che potrebbe influenzare la decisione finale riguardo alla conduzione del programma.