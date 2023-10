Cambio di programma per Gerry Scotti: la decisione inaspettata di Mediaset

Gerry Scotti, il popolare conduttore televisivo, si trova di fronte a una notizia sorprendente che sconvolge tutti i piani preesistenti. Nonostante tutto sembrasse già deciso, Mediaset ha preso una decisione che lascerà senza parole i telespettatori. Sebbene si attendano conferme e spiegazioni, sembra che la direzione presa dal Biscione non subirà cambiamenti.

Gerry Scotti e le recenti tensioni

Circa un mese fa, era emersa un’altra notizia insolita riguardante Gerry Scotti. Myrta Merlino e il suo Pomeriggio Cinque erano finiti nel mirino, come riferito da Dagospia: “Gerry sembra più agitato del solito. Dietro le quinte si avverte un nervosismo mai visto intorno al conduttore. C’entra qualcosa il traino di Myrta Merlino?”. Secondo questa ricostruzione, Scotti potrebbe essere frustrato a causa degli ascolti TV del programma che precede Caduta Libera, che non stanno andando molto bene.

La notizia sorprendente: “Spostano il programma di Gerry Scotti”

Il sito TvBlog ha rivelato questa informazione inaspettata su Gerry Scotti. Una notizia che il pubblico non pensava di dover leggere, ma che annuncia lo spostamento di uno dei programmi del famoso conduttore. Vediamo di quale trasmissione stiamo parlando e quali ripercussioni potrebbero esserci sul palinsesto di Mediaset.

Sembra che le puntate di Io Canto Generation non andranno in onda la domenica come previsto, ma saranno trasmesse un altro giorno della settimana, mercoledì o giovedì. Se il Grande Fratello non dovesse essere prolungato con il doppio appuntamento settimanale, dal 9 novembre potremmo vedere Gerry con i giurati Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Al Bano e Orietta Berti. E si è scoperto cosa andrebbe in onda invece la domenica.

TvBlog ha aggiunto che la domenica sera su Canale 5 andrebbe comunque Gerry Scotti, ma con gli appuntamenti speciali di Caduta libera. Attendiamo annunci ufficiali del Biscione, che per ora non sono ancora stati rilasciati.