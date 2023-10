Efferato omicidio in discoteca: 38enne sgozzato per un drink rovesciato

La notte del 1 ottobre in un locale di Arezzo si è trasformata in un incubo. Joel Ramirez Seipo, 38enne dominicano, ha perso la vita durante una violenta rissa. Pavel Braulio Martinez Mesa, un operaio 33enne residente a Perugia, è stato arrestato e accusato di omicidio.

Come si è Svolta la Tragica Serata

La serata sembrava una come tante altre presso la discoteca a Terranuova Bracciolini. Ma una spallata involontaria da parte di Joel a una donna ha scatenato una reazione a catena di eventi tragici. Irritato dal drink rovesciato a causa della spallata, Pavel ha affrontato Joel. Da una discussione accesa, i due sono passati alla violenza fisica.

Il Ruolo Cruciale delle Immagini di Sicurezza

Le immagini di sicurezza del locale hanno mostrato un quadro agghiacciante. Nel corso della rissa, sono volati decine di oggetti. Uno di questi, un narghilè di vetro, rompendosi ha reciso la giugulare e la carotide di Joel, causandone la morte.

L’Arresto dell’Assassino

Pavel Braulio Martinez Mesa, venuto a conoscenza delle indagini su di lui, si è presentato spontaneamente in commissariato, accompagnato dal suo avvocato. Inizialmente l’uomo ha dichiarato di non ricordare molto sulla vicenda, ma nel corso della giornata è stato riascoltato nel carcere di Arezzo dalla pm Francesca Eva. Le immagini di videosorveglianza del locale sono state decisive per l’accusa.

La morte di Joel Ramirez Seipo è un tragico monito su quanto possa essere pericoloso il mix tra alcol e aggressività. La sua perdita sarà sentita da tutti coloro che lo conoscevano e amavano