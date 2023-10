Morte improvvisa: Ilaria colpita da una meningite letale

Ilaria Fabiocchi, apprezzata artista e architetto abruzzese, è stata strappata alla vita da una forma aggressiva di meningite criptococcica. La notizia della sua morte cerebrale ha lasciato senza parole la comunità che la amava e la rispettava.

Un Malore Improvviso, Poi la Tragica Notizia

Ilaria, 53 anni, è stata colpita da un malore improvviso che ha portato alla diagnosi di una forma fulminante di meningite. Nonostante la corsa in ospedale e i tentativi dei medici dell’ospedale di Avezzano, dove era ricoverata in rianimazione, Ilaria non ha superato la malattia.

Il Ricordo di una Donna Sensibile e Talentuosa

Ilaria non era solo una dipendente pubblica apprezzata nella Regione Abruzzo, ma anche un’artista di grande talento. La sua passione per l’arte, nata durante gli anni dell’università a Firenze, l’aveva portata a diventare una pittrice e scrittrice di successo, con le sue opere esposte in numerose iniziative culturali aquilane.

Un Tributo Social alla Sua Vita e al Suo Lavoro

Con oltre 80mila follower su Instagram, Ilaria condivideva con generosità le sue passioni, i suoi lavori e la sua vita. Alla notizia della sua scomparsa, i follower hanno inondato le sue pagine social con messaggi di cordoglio. Tra questi, un messaggio particolarmente toccante è arrivato dal sindaco Biondi: “La sua energia sia custodita nel ricordo di quanti l’hanno amata. Certi che anche questa improvvisa e dolorosa prova, non le abbia fatto mancare sostegno e vicinanza”.

La perdita di Ilaria Fabiocchi è un duro colpo per la comunità artistica e per tutti coloro che l’hanno conosciuta e ammirata. La sua luce continuerà a brillare attraverso le sue opere e i ricordi che ha lasciato.